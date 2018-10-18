В Центре Гейдара Алиева прошло V общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» - ФОТО
18 октября 2018 18:34 1 119
В Центре Гейдара Алиева в четверг состоялось V общереспубликанское соревнование знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мероприятие началось с исполнения государственного гимна, затем был представлен видеоролик с выступлением общенационального лидера Гейдара Алиева, посвященным молодежи.
Проект, реализуемый при организации Центра Гейдара Алиева и поддержке министерства образования, направлен на изучение жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа, сохранение его наследия и пропаганде среди молодежи, а также повышение интереса молодого поколения к науке, к просветительским соревнованиям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!