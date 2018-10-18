Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации книги "По следам одной жизни" - ФОТО
18 октября 2018 19:39 2 137
18 октября В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась презентация книги профессора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Фариды Сафиевой "Bir ömrün iziylə" ("По следам одной жизни").
Как передает Day.Az, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии.
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