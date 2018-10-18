Президент Ильхам Алиев расширил полномочия министерства экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ от 20 февраля 2014 года "О внесении изменений в указ от 28 декабря 2006 года "О мерах по усовершенствованию деятельности министерства экономического развития Азербайджана". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend/

Согласно указу, в "Положение о министерстве экономики Азербайджана" добавляется подпункт 3.0.63-1.

Согласно подпункту, министерство экономики будет осуществлять контроль за соблюдением требований Жилищного кодекса Азербайджана управляющими субъектами, а также требовать заключения договоров с жителями в соответствии с порядком управления многоквартирными зданиями, получать сведения от участников жилищных отношений для изучения ситуации с соблюдением требований соответствующего законодательства, анализировать их, проводить необходимые мероприятия по поступившим обращениям в связи с вопросами, указанными в этом подпункте.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев по согласованию с Президентом определить порядок использования части средств, полученных созданным главой государства юридическим лицом публичного права (за исключением лиц, статус которых установлен законом, а также тех, которые не входят в структуру государственных органов, но находятся в их подчинении) за проделанную работу и оказанные услуги.