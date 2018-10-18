Футбольный клуб «Бешикташ» поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" разместил публикацию на своих страницах в социальных сетях в связи с 18 октября - Днем независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, клуб на официальных страницах в Facebook, Twitter и Instagram поздравил азербайджанский народ.

"Поздравляем с Днем независимости братский Азербайджан. Одна нация, два государства", - написано на страницах футбольной команды в соцсетях.

Стамбульский клуб также поделился фотографией, на которой отражены флаги Азербайджана и Турции.