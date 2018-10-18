Футбольный клуб «Бешикташ» поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
18 октября 2018 22:06 118
Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" разместил публикацию на своих страницах в социальных сетях в связи с 18 октября - Днем независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, клуб на официальных страницах в Facebook, Twitter и Instagram поздравил азербайджанский народ.
"Поздравляем с Днем независимости братский Азербайджан. Одна нация, два государства", - написано на страницах футбольной команды в соцсетях.
Стамбульский клуб также поделился фотографией, на которой отражены флаги Азербайджана и Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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