Состоялось мероприятие на тему «За последние 15 лет независимый Азербайджан прошел путь поразительного развития и прогресса» - ФОТО

18 октября в Службе государственной безопасности состоялось мероприятие на тему "За последние 15 лет независимый Азербайджан прошел путь поразительного развития и прогресса".

В мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности (СГБ), Национальный герой Азербайджана, генерал-полковник Мадат Гулиев, заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель комитета по правам человека Бахар Мурадова, сотрудники СГБ и ветераны органов безопасности Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе общественных связей СГБ, вначале минутой молчания была почтена светлая память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджанской Республики, прозвучал государственный гимн, передает Day.Az.

Генерал-полковник Мадат Гулиев в своем выступлении отметил, что беспримерный курс государственности Общенационального лидера Гейдара Алиева, который своим гением и неустанными усилиями построил, сохранил и передал грядущим поколениям независимое государство, о котором испокон веков мечтал наш народ, на нынешнем этапе обновление и модернизация успешно продолжается под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева.

Начальник Службы государственной безопасности отметил, что благодаря стратегии национального развития, с большой дальновидностью осуществляемой главой государства, Азербайджан, превратившийся в лидирующее государство региона, сегодня уверенно покоряет новые вершины прогресса. Успехи и победы, достигнутые за последние 15 лет во всех сферах современным Азербайджаном, который является вершинным произведением великого лидера Гейдара Алиева, еще раз свидетельствует о том, что штурвал государства находится в надежных и сильных руках. В результате этой решительной политики, не имеющей альтернативы, наша государственная независимость, военный потенциал, единство народа и власти, национальная солидарность с каждым днем еще более укрепляются, поразительное развитие нашей страны и завоеванные грандиозные успехи с безграничным чувством одобрения и гордости воспринимаются со стороны каждого патриотичного азербайджанца.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова отметила, что испытывает гордость выступлением на мероприятии в Службе государственной безопасности, посвященном такой знаменательной дате, пожелала продолжателям славной профессиональной школы великого лидера Гейдара Алиева успехов в жизни и на службе.

Бахар Мурадова сказала, что глава государства Ильхам Алиев с первого дня пребывания у власти заверил, что станет Президентом каждого гражданина Азербайджана, и в течение этих 15 лет, демонстрируя пример единства слова и дела, направляет свою силу и умение на устойчивое развитие нашей республики, повышение ее экономической и военной мощи, культурный и научный прогресс. Сегодня Президент Ильхам Алиев - лидер свободного и процветающего государства, который надежно сохранил свою независимость, - является носителем исторической миссии как автор заслуг во имя достойного образа жизни, благосостояния и счастливого будущего граждан страны.

Отметим, что мероприятия на эту тему прошли во всех структурных подразделениях Службы государственной безопасности.