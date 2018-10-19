Армянский эксперт: Ереван не будет ссориться с Москвой - он же не самоубийца!

Многим в Армении не по душе, что "бархатная революция" не привела к смене Арменией стратегического курса с Востока на Запад. Ожидалось, что отказ от российской опеки станет первым шагом новых властей, однако чем дальше, тем яснее становится, что ничего в политике Ереване не изменилось и вряд ли изменится.

Премьер-министру хорошо удалось развалить прежнюю систему, однако у премьера и его команды нет стратегии будущего развития, заявил накануне в ходе встречи с журналистами политтехнолог Армен Бадалян, касаясь внутриполитических развитий.

"Когда только избрали, например, по вопросу Карабаха, озвучивалась одна позиция, а потом - звучала уже другая. Во внешней политике мы видим, что премьер-министр стал фанатичным поборником ЕАЭС, но кроме ЕАЭС он ничего другого не видит, такое впечатление, что на его глобусе мир начинается с Калининграда и заканчивается во Владивостоке", - цитирует Бадаляна aysor.am.

Политтехнолог очень озабочен тем фактом, что Никол Пашинян совершил уже несколько визитов в Москву, но ни одного - в Европу или США. За исключением поездок в Брюссель и Нью-Йорк, где проходили саммиты.

"Что, кроме Москвы, в мире другого города нет?" - возмутился Армен Бадалян.

Между тем, главный редактор информационного агентства "Реалист" Саркис Цатурян подходит к вопросу более трезво.

В комментарии "Царьграду", Цатурян заверил, что Пашинян не будет придерживаться антироссийской политики в своих действиях.

"Армения оказалась в очень сложной геополитической ситуации, и кроме России никакой альтернативы реальной на самом деле не существует. Не вижу предпосылок для какой-то тревоги применительно к Армении и якобы ее развороту от России. Разворачиваться некуда. Страна находится в изоляции", - отметил он.

По мнению эксперта, сейчас наблюдаются попытки международных игроков, например США, раскачать Иран. Но это не говорит о том, что политика Пашиняна будет носить антироссийский характер, уверен Цатурян.

"Против России ни один премьер Армении работать не будет и не сможет. Это самоубийство. Пашинян это прекрасно понимает. Нет такого шанса. Он очень хочет наладить контакт с Путиным и переживает по поводу того, что на него вешают "проамериканский" ярлык", - пояснил главред информагентства "Реалист" российскому изданию.

Султан Керим