Экс-главу МИД не выпускают из Армении
Неназванный источник издания утверждает, что бывший глава внешнеполитического ведомства Армении замешан в деле бизнесмена Самвела Майрапетяна.
Экс-министру иностранных дел Армении Вардану Осканяну запретили выезжать за пределы республики. Его имя упоминается в связи с делом бизнесмена Самвела Майрапетяна. Об этом пишет газета "Жоховурд", передает Day.Az.
"Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян оказался в поле зрения правоохранителей. Через несколько дней после задержания бизнесмена Самвела Майрапетяна Осканян попытался выехать из Армении, но ему запретили это сделать", - пишет газета.
Газета отмечает, что в 2008 году предпринимательница Сильва Амбарцумян передала крупную сумму Самвелу Майрапетяну.
"Наш источник сообщает, что на деньги, переданные Сильвой Амбарцумян, в Ереване были построены здания, а часть денег была выплачена арабам, прибывшим в Армению по приглашению Осканяна. Долю Осканяна выплатили в виде нескольких квартир в новостройках, находящихся в центре Еревана", - утверждает издание.
Майрапетяна задержали 7 октября. Его считают приближенным второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Майрапетян владеет телеканалом H2 и дистрибьюторским центром "Тойота Ереван", а также занимается строительством элитной недвижимости в центре столицы Армении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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