Экс-главу МИД не выпускают из Армении

Неназванный источник издания утверждает, что бывший глава внешнеполитического ведомства Армении замешан в деле бизнесмена Самвела Майрапетяна.

Экс-министру иностранных дел Армении Вардану Осканяну запретили выезжать за пределы республики. Его имя упоминается в связи с делом бизнесмена Самвела Майрапетяна. Об этом пишет газета "Жоховурд", передает Day.Az.

"Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян оказался в поле зрения правоохранителей. Через несколько дней после задержания бизнесмена Самвела Майрапетяна Осканян попытался выехать из Армении, но ему запретили это сделать", - пишет газета.

Газета отмечает, что в 2008 году предпринимательница Сильва Амбарцумян передала крупную сумму Самвелу Майрапетяну.

"Наш источник сообщает, что на деньги, переданные Сильвой Амбарцумян, в Ереване были построены здания, а часть денег была выплачена арабам, прибывшим в Армению по приглашению Осканяна. Долю Осканяна выплатили в виде нескольких квартир в новостройках, находящихся в центре Еревана", - утверждает издание.

Майрапетяна задержали 7 октября. Его считают приближенным второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Майрапетян владеет телеканалом H2 и дистрибьюторским центром "Тойота Ереван", а также занимается строительством элитной недвижимости в центре столицы Армении.