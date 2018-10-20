Армении грозит новая "революция" - но уже без Пашиняна

На днях американское издание Washington Times опубликовало статью бывшего посла США в Бахрейне, бывшего спикера Госдепа Адама Эрели под заголовком "Анархия в Армении".

В статье говорится, что Армения находится в состоянии беззакония или политического беспорядка из-за отсутствия правительственной власти. Автор подчеркивает, что подобное положение не сулит ничего хорошего для Европы и Кавказа.

Ничего хорошего не ждут от сложившейся ситуации и в самой Армении. Видимость всеобщего восторга пашиняновской "демократией" и единогласной поддержки новых властей создается молчанием СМИ и воцарившимся в стране страхом, когда даже в прежние времена смелые критики общественных пороков не решаются подать голос, опасаясь быть "размазанными по стене", или "уложенными на асфальт", или, что еще хуже - растерзанными фанатичной толпой. А патриотизм в Армении под чутким руководством Никола Пашиняна уже трансформировался в фанатизм, когда толпы с горящими глазами способны уничтожить каждого, кто не согласен с объектом поклонения. Это последствие "бархатной революции" умело используется властями и уже показало себя во время митинга у парламента 2 октября, когда целенаправленно пропущенные на территорию законодательного органа протестующие нападали на оппозиционных пашиняновским намерениям депутатов.

В принципе, подъем фанатизма и воспитание масс в соответствующем духе - это все, что на данный момент остается Николу Пашиняну для спасения своей власти. Других аргументов нет, так как жить в Армении не стало лучше. Правда, в определенном смысле стало веселей - в отличие от хлеба, на зрелища новые власти не скупятся.

Между тем, за кулисами пашиняновского "праздника каждый день" в стране идут мрачные и тревожные процессы. Как выясняется, в дни саммита Франкофонии, заслугу проведения которого в Ереване почему-то приписывают Пашиняну, в стороне от столицы происходили беспорядки. Так, в Алаверды работники медеплавильного комбината провели акцию протеста против закрытия предприятия, на несколько часов блокировав межгосударственную автотрассу М6 и железную дорогу. Заметим - единственный сухопутный путь, связывающий Армению внешним миром. Оставшиеся без работы после закрытия комбината сотни людей пригрозили властям разобрать железнодорожное полотно между Арменией и Грузией, если их вопрос не решится.

Но вопрос не решается, как и множество других вопросов, поставленных перед властями градинами, поверившими, что перекрытием дорог, митингами и баррикадами действительно можно чего-то добиться.

Как отмечают армянские СМИ, дороги то тут, то там перекрываются по поводу низких закупочных цен на урожай, увеличившейся нагрузки на торговцев ярмарок, смены руководителей общин, недовольства водителей и до протестов против остановки промышленных предприятий и небоевых потерь в армии. Так, после остановки Техутского горнорудного комплекса, оставившего "за бортом" сотни работников, подобная же угроза нависла над другим системообразующим предприятием Лорийской области - уже упоминавшимся в начале Алавердским медеплавильным комбинатом. А это еще порядка 600 работников. Коллектив комбината, по информации Арм Инфо, требует от властей разрешить увеличение предприятием выбросов диоксида серы, в противном случае штрафы, налагаемые на предприятие природоохранными надзорными органами, делают его работу нерентабельной. Как сократить выбросы, руководство комбината не знает. Не знают этого и власти, которым эксперты осторожно советуют не рубить с плеча, не задумываясь над нежелательными экономическими, инвестиционными и социальными последствиями.

Но новые власти Армении об Алавердинском комбинате, похоже, и не задумываются. Как их не особо беспокоит и происходящее вокруг Амулсарского золоторудного месторождения, где тоже уже который месяц продолжаются акции, парализовавшие работу компании и уже принесшие ей огромные убытки.

Удивительно, но в обоих случаях власти промолчали, не высказали никакой реакции. Лишь в случае Амулсара Пашинян был вынужден открыть рот, так как озабоченность ситуацией выразили американцы.

Стоит напомнить и об акции родных убитого в армии солдата в Гюмри, где собравшиеся требовали отставки министра обороны.

Пашинян опять промолчал. Промолчала и его команда.

Следуя философии "революционных" властей, протест - это выражение свободы. Но дело в том, что так называемая свобода неизбежно превращается в анархию, когда проблемы не решаются, а власти делают вид, что ничего не происходит. И это странное поведение Пашиняна и ко раздражает народ все больше. А понятие народ включает в себя массу гораздо большую, чем та, которую Никол Пашинян собирает на площадях для травли и запугивания неугодных. Люди в разных уголках Армении, памятуя о событиях апреля-мая, сегодня уверены, что все проблемы можно решить, перекрывая дороги, блокируя автомобили чиновников и предпринимателей, входы и выходы предприятий и компаний.

А самое главное, что за шесть месяцев, прошедших после "революции", многое изменилось. Часть протестных масс офанатела окончательно, часть, и гораздо большая, разочаровалась.

Как заявил "Голосу Армении" один из сельчан, "народ уже не тот, и если не увидит плодов революции, то погонит и Пашиняна - да так, что он и место Иджевана забудет".

Беспорядки уже долгое время продолжаются и в общине Маралик, где граждане требуют отставки своего руководителя. Кроме того, тут несколько дней назад было совершено нападение на группу оппозиционных блогеров. То есть граждане, как разочарованные, так и превратившиеся в зомби, решают все вопросы "революционными" методами, следуя инструкциям "класть" и "размазывать".

И то ли еще будет.

Зульфугар Ибрагимов