Глава минобороны Азербайджана встретился с руководством крупного чешского холдинга - ФОТО

В рамках рабочего визита в Чешскую Республику, министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с руководством крупного промышленного холдинга этой страны Czechoslovak Group. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также проведены брифинги о деятельности компаний оборонной промышленности, входящих в состав холдинга, и производимой ими продукции.

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