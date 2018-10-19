Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО

19 октября 2018 14:30

19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода "Star" в городе Измир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в измирском аэропорту имени Аднана Мендереса, где развевались государственные флаги двух стран, главу государства встретили высокопоставленные официальные лица.

В честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Глава государства поприветствовал турецких солдат.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az