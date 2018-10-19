Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО
19 октября 2018 14:30 1 504
19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода "Star" в городе Измир.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в измирском аэропорту имени Аднана Мендереса, где развевались государственные флаги двух стран, главу государства встретили высокопоставленные официальные лица.
В честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Глава государства поприветствовал турецких солдат.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!