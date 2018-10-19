Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО

19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода "Star" в городе Измир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в измирском аэропорту имени Аднана Мендереса, где развевались государственные флаги двух стран, главу государства встретили высокопоставленные официальные лица.

В честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Глава государства поприветствовал турецких солдат.