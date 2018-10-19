Посол Ирана в Азербайджане: Семьям скончавшихся от отравления на иранском судне будет выплачена компенсация

Семьям скончавшихся от отравления на иранском судне "Назмехр" будет выплачена компенсация. Об этом в пятницу сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, передает Day.Az.

Посол сказал, что судно, на котором произошло отравление, занималось перевозкой грузов из Казахстана в Азербайджан.

"Экипаж сухогруза отравился на границе Казахстана. Они попытались быстрее достичь берега Азербайджана. К счастью, силы Береговой охраны Азербайджана быстро пришли на помощь и пострадавшие были госпитализированы", - сказал Джахангирзаде.

Он добавил, что в результате происшествия скончались три гражданина Ирана. Представители посольства и консульства навестили госпитализированных, их состояние нормализовалось. В настоящее время по факту ведется расследование. Посольство также ведет переговоры с компанией, которой принадлежит данное судно, сказал Джахангирзаде.

Посол также сказал, что тела погибших пока не переданы Ирану.

Напомним, что среди членов экипажа судна, плывшего из Актау в Баку, произошло массовое отравление. Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря.

По предварительной версии, причиной отравления стало химическое вещество, которым было обработано зерно, перевозимое судном.

Пограничное сторожевое судно в 03:00 подошло к сухогрузу "Назмехр", приняв на борт семь членов экипажа, находившихся в тяжелом состоянии. На судне им была оказана первая медицинская помощь, после чего сторожевое судно направилось в порт Абшерон. Для оказания скорой медицинской помощи на берег были вызваны бригады врачей. До их прибытия три члена экипажа "Назмехр" скончались.

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