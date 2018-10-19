Армянским избирателям придется голосовать за террористов - начались угрозы

Армянские террористы, скучковавшиеся в новую партию под названием "Сасна црер", предупредили всех, от кого хоть что-то зависит - если они не пройдут в парламент, то разберутся со всеми.

Напомним, что партия "Сасна црер" - мертворожденное дитя одноименной экстремистской группировки, захватившей в июле 2016 года здание полка полиции в Ереване, взявшей заложников и убившей троих полицейских. Арестованные и осужденные члены группировки после прихода к власти Никола Пашиняна были освобождены под залог. Последним на днях вышел на свободу возглавлявший теракт по захвату ППС Павлик Манукян. Пребывание на свободе лиц, осужденных по тяжким статьям уголовного кодекса, без отбытия ими рока и включение их в политические процессы противоречит законодательству и здравому смыслу. Но ни то, ни другое в Армении не в чести.

Газета "Иратес" обрадовала своих читателей новостью о решении "Сасна црер" участвовать в предстоящих парламентских выборах. Более того, отмечается, что на выборы они пойдут с крайне радикальными лозунгами. По утверждению самих политиков-террористов, проведенные ими самими соцопросы дают основание предполагать, что они являются второй политической силой в стране и, вне всякого сомнения, будут иметь серьезную представленность в будущем парламенте.

"Если этого не произойдет, значит, "выборы однозначно сфальсифицированы" и они намерены начать борьбу, при этом с использованием намного более радикальных методов, чем в во время захвата полка ППС в Ереване", - пишет "Иратес".

Интересно, что близкие к власти источники газеты уже сейчас, за два месяца до выборов "констатируют", что в будущем парламенте окажутся четыре политические силы - "Гражданский договор", "Луйс", "Сасна црер" и АРФ "Дашнакцутюн". Последнюю, как пишет издание, хочет видеть в парламенте лично Никол Пашинян.

То есть новая власть уже определила, кого пропустит в парламент и в каком количестве. Чего и следовало ожидать. Никол Пашинян ни за что не пустит процесс на самотек и не позволит, чтобы "его" парламент зависел от какого-то там свободного волеизъявления, всегда содержащие риски проиграть.

Зульфугар Ибрагимов