В Армении блокирован единственный выход во внешний мир

Сотрудники Алавердского медеплавильного комбината, производящего черновую медь, перекрыли межгосударственную дорогу М6, ведущую к армяно-грузинской границе, и железнодорожные пути. Они требуют не останавливать работу комбината, передает Day.Az со ссылкой на "Спутник-Армения".

Проблема возникла после того, как Госинспекция по охране окружающей среды оштрафовала комбинат на 380 миллионов драмов ($700 тыс.) из-за нарушения норм природоохранного законодательства, принятого еще в 2005 году. Руководство комбината неоднократно заявляло, что штрафы, налагаемые на предприятие надзорными органами, делают его работу нерентабельной.

Для обсуждения этой проблемы уже встретились владелец комбината Валерий Меджлумян и вице-премьер Тигран Авинян. Руководство комбината аргументирует, что закрывают его из-за экологических проблем, однако завод задолжал банку ВТБ. Из-за невыплаты кредита в размере 500 миллионов долларов и процентов по нему комбинат перешел в собственность банка.

Отметим, что Алавердский медеплавильный завод, входящий в VallexGroup, был построен еще в 50-х годах прошлого века. Комбинат нуждается в модернизации. Решением вице-премьера Армении Тиграна Авиняна от 12 июля текущего года была создана рабочая группа с целью обеспечения господдержки в вопросе модернизации завода.