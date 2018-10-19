Хикмет Гаджиев: НПЗ STAR - важный региональный проект сотрудничества в области энергобезопасности

НПЗ STAR является важным региональным проектом сотрудничества в области энергетической безопасности. Об этом сказал в пятницу в интервью TRT World заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Фундамент этого проекта был заложен еще в 2011 году президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Этот проект еще раз демонстрирует уверенность Азербайджана в турецкой экономике, а также подтверждает стратегическое партнерство двух стран", - отметил Гаджиев накануне церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода.

Гаджиев отметил, что этот проект обеспечит светлое будущее для обеих стран и имеет стратегическое значение для дальнейшего развития энергетического сотрудничества между двумя странами.

"Это важный региональный проект сотрудничества в области энергетической безопасности", - сказал Гаджиев, добавив, что НПЗ позволит создать свыше 30 тысяч рабочих мест в Турции и будет служить во благо двух стран.

Заведующий отделом отметил, что этот НПЗ способен ежегодно перерабатывать десять миллионов тонн нефти и внесет огромный вклад в энергетическую безопасность Турции.

НПЗ STAR позволит снизить зависимость Турции от импорта и тем временем предоставит дополнительные возможности для стран по экспорту нефтепродуктов в более широкий Средиземноморский регион и некоторые другие страны, сказал заведующий отделом.

Отметим, что сегодня в Турции состоится открытие НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

На НПЗ STAR будет производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), который ранее выкупил все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

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