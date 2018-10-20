Пашинян понял Европу по-армянски

Западные СМИ и европейские структуры уже неоднократно мягко обращали внимание новых властей Армении на недопустимость вендетты. И в пашиняновской команде, похоже, услышали. Но, услышав звон, как водится, не поняли, где он.

"Если нет криминального элемента, я не думаю, что они не должны участвовать в руководстве страны. Это правительство не может считаться демократическим, если оно не допустит участие таких людей в руководстве страной и политическом процессе", - сказал накануне на пресс-конференции в Ереване посол Чешской Республики в Армении Петр Микиска, имея в виду назначения на должности чиновников прежней власти.

Правительство Пашиняна именно так и поступает, правда, выбирает для назначений как раз лиц с темным прошлым, хотя в прежней власти и правительстве было достаточно профессионалов своего дела, возможности которых можно было бы использовать.

Зато должности получают очень странные лица.

Например, бывший заместитель начальника полиции РА Унан Погосян, назначенный по каким-то неведомым причинам губернатором Сюникской области. Погосян известен своими деяниями, далекими от законности, и жестокостью в отношении оппозиции и просто критикующих власти граждан. Почему-то именно этого "палача" Никол Пшинян выбрал для доказательства того, что не собирается делить людей на "наших" и "ваших"".

Не менее неожиданным и странным было назначение начальником оперативного розыска Комитета госдоходов бывшего начальника налоговой инспекции Кентрона Карена Карапетяна. Этот тип известен как один из самых коррумпированных деятелей в системе, не имеющий совести и не гнушавшийся рэкета. К тому же еще и пьяница.

Несомненно, сыграл роль тот факт, что Карапетян - крестный главы полиции Армении Валерия Осипята. Но это не все. Как пишет Первый Информационный, Карен Карапетян также считается протеже российского толстосума Армена Гиносяна, известного своей противозаконной деятельностью, в частности, отмыванием в Армении грязных денег.

А еще летом разгорелся скандал в связи с назначением начальником таможенного пункта Баграташена коррупционера Артура Гаспаряна, проходившего в свое время по трем эпизодам уголовного дела о взяточничестве. Лицо по сути криминальное, Гаспарян больше известен под кличкой "Питул". После "бархатной революции" "Питул" из рядового инспектора превратился в начальника. Чудеса да и только.

Не меньше споров и возмущения вызвало назначение начальником оперативной службы по борьбе с контрабандой КГД республики Армена Наняна, сына бывшего начальника Управления защиты конституционного строя Службы национальной безопасности Завена Наняна, имевшего прямое отношение к событиям 1 марта 2008 года и получившего после этого звание генерала. Тетушка Наняна в бытность губернатором Ширакской области тоже "пошустрила", оставив после себя длинный шлейф коррупционных скандалов.

Еще одно спорное назначение сей час готовится в министерстве оброны. По информации "Грапарак", Пашинян намерен вернуть в систему генерал-лейтенанта Энрико Априамова. Его имя упоминается в различных коррупционных скандалах, самый громкий из которых - сделка по незаконной продаже в 2012 году оружия и боеприпасов.

Это лишь часть странных назначений, заставляющих граждан Армении засомневаться в неподкупности и честности новых властей. Иначе как объяснить, что они, словно специально, выбирают для назначения на должности подобных лиц? А, наверное, у них, несмотря на все деяния, прекрасная душа, но знает об этом один лишь только Никол Пашинян.

Зульфугар Ибрагимов