Президент Ильхам Алиев удостоил группу энергетиков почетных званий и наград

19 октября 2018 18:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении группе энергетиков Азербайджана почетного звания "Заслуженный инженер" за заслуги в развитии сферы энергетики в стране.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства медалью "Терегги" награждена группа лиц за плодотворную деятельность в сфере энергетики в Азербайджане.

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