Президент Ильхам Алиев удостоил группу энергетиков почетных званий и наград
19 октября 2018 18:28 143
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении группе энергетиков Азербайджана почетного звания "Заслуженный инженер" за заслуги в развитии сферы энергетики в стране.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Другим распоряжением главы государства медалью "Терегги" награждена группа лиц за плодотворную деятельность в сфере энергетики в Азербайджане.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!