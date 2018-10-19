Президент Ильхам Алиев удостоил группу энергетиков почетных званий и наград

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении группе энергетиков Азербайджана почетного звания "Заслуженный инженер" за заслуги в развитии сферы энергетики в стране.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства медалью "Терегги" награждена группа лиц за плодотворную деятельность в сфере энергетики в Азербайджане.