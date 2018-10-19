Новруз Мамедов: Создание в Азербайджане центров профобразования не даст эффекта без современной материально-технической базы - ФОТО

Создание в Азербайджане новых центров профессионального образования не даст эффекта без создания современной материально-технической базы и условий образования.

Об этом в пятницу на очередном заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании обсуждались вопросы, связанные с организацией и деятельностью сети учреждений профессионального образования и усовершенствованием их финансирования, проблемы в этой сфере, и исполнение "Плана деятельности по реализации Государственной стратегии развития образования в Азербайджане".

Премьер-министр отметил, что за 15-летний срок президентства главы государства Ильхама Алиева также динамично развивалась сфера образования. Особенно проявлением большого внимания и заботы Президента Ильхама Алиева об образовании стало принятие Государственной стратегии развития образования в Азербайджане.

Новруз Мамедов сказал, что за прошедший период в стране наблюдалась положительная динамика в сфере образования, был достигнут ряд успехов. Премьер также сказал, что в стратегии определены пять важных направлений, приняты государственные документы, относящиеся к различным уровням и ступеням образования, в том числе к ступени профессионального образования, приняты меры с целью усовершенствования законодательной базы.

Главная цель Государственной стратегии развития образования и "Стратегической дорожной карты по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджане" - создание, в соответствии с развитием экономики страны, гибкой и ориентированной на рынок системы профессионального образования и обеспечение ее деятельности. С этой целью Кабинет министров принял соответствующие решения по рационализации и организации сети учреждений профессионального образования.

Премьер-министр отметил особую важность создания специализированных центров профобучения, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с требованиями рынка труда. Новруз Мамедов также сказал, что оптимизация сети учреждений профессионального образования, создание новых центров профобразования не даст эффекта без наличия современной материально-технической базы и условий образования. С этой точки зрения главными целями Государственной стратегии развития образования являются создание системы образования, занимающей передовую позицию по качеству и охвату, адаптация с экономической точки зрения системы образования Азербайджана к стандартам ведущих систем образования мира и, в конечном итоге, обеспечение устойчивого развития страны.

Затем были заслушаны доклады министра образования Джейхуна Байрамова по обоим вопросам повестки дня.

Также с докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Намиг Бабаев, заведующий отделом Кабинета министров Муса Алекберов и другие.

В заключение премьер-министр дал соответствующие поручения в связи с исполнением данных поручений.