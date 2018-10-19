Президент Ильхам Алиев: У лидеров Турции и Азербайджана есть сильная политическая воля для реализации таких гигантских проектов, как НПЗ Star

У лидеров Турции и Азербайджана есть сильная политическая воля для реализации таких гигантских проектов, как нефтеперерабатывающий завод Star.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется