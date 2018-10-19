Президент Ильхам Алиев: У лидеров Турции и Азербайджана есть сильная политическая воля для реализации таких гигантских проектов, как НПЗ Star
19 октября 2018 22:27 203
У лидеров Турции и Азербайджана есть сильная политическая воля для реализации таких гигантских проектов, как нефтеперерабатывающий завод Star.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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