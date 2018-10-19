Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан совместными усилиями заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии

Турция и Азербайджан совместными усилиями заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется