Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан совместными усилиями заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии
19 октября 2018 22:42 193
Турция и Азербайджан совместными усилиями заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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