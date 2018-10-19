Реджеп Тайип Эрдоган: С открытием НПЗ Star Азербайджан и Турция еще на один шаг развивают отношения, являющиеся примером для мира

С открытием нефтеперерабатывающего завода Star Азербайджан и Турция еще на один шаг развивают отношения, являющиеся примером для мира.

Об этом, в частности, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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