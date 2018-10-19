Реджеп Тайип Эрдоган: Турция ждет, когда мировая общественность скажет «Стоп» несправедливостям в мире, в первую очередь в карабахском вопросе

Турция ждёт, когда мировая общественность скажет "Стоп" несправедливостям в мире, в первую очередь в карабахском вопросе

Об этом, в частности, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется