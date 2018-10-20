Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО

20 октября 2018 00:22

В пятницу завершился рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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