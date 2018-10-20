Азербайджан и Турция сыграли на опережение - Послесловие к открытию нефтеперерабатывающего гиганта региона

В пятницу, 19 октября, на энергетической карте региона появилась новая отметка - в турецком городе Измир состоялась церемония официального открытия нефтеперерабатывающего завода Star.

Высокий уровень и особую значимость этого события подтверждает участие в церемонии Президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фундамент этого нефтеперерабатывающего гиганта был заложен SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в районе Алиага города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim. Генеральным подрядчиком по строительству выступил альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), который ранее выкупил все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

Первая партия нефти поступила на предприятие в начале августа этого года - НПЗ принял 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light, доставленной сюда танкером "Абшерон". В течение двух с половиной месяцев на НПЗ осуществлялась тестовая переработка. И прошла она успешно, доказав наличие огромных перспектив, которые открывает задействование предприятия для энергетической безопасности региона и азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества.

Реальная мощность НПЗ - переработка 10 миллионов тонн нефти ежегодно. Основным поставщиком сырья выступает SOCAR. Завод способен производить 5 миллионов тонн дизельного топлива, что позволит Турции снизить объем импорта до 40 процентов. Кроме того, уровень импорта сжиженного газа снизится до 70 процентов. В зависимости от цены на нефть Star ежегодно будет формировать объем торговли в размере 6-8 миллиардов долларов. На предприятии будет производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тон нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы. Завод полностью будет обеспечивать спрос нефтехимического комплекса Petkim на нафту и смешанный ксилен.

НПЗ Star стал крупнейшим инвестиционным проектом Азербайджана за рубежом. Кроме того, SOCAR с инвестиционным пакетом в 19,5 миллиарда долларов выступил крупнейшим иностранным инвестором в истории Турции. Вклад, вносимый данным проектом в турецкую экономику, трудно переоценить. На сегодня это предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Не случайно на церемонии открытия было отмечено, что Турция и Азербайджан вместе пишут энергетическую историю XXI века.

Проект стал еще один звеном, связавшим Азербайджан и Турцию, встав в один ряд с другими масштабными проектами, уже осуществленными и успешно функционирующими. Но если до сих пор Азербайджан инвестировал в основном в проекты инфраструктурные, то НПЗ STAR стал первым в своем роде. Он показал и возможности Азербайджана, и стратегический характер азербайджано-турецких отношений, по большому счету, служащих интересам всего региона.

Как подчеркнул на церемонии открытия НПЗ Президент Ильхам Алиев, данный нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим энергетическим проектом Турции. В этом плане преследуется цель ежегодно экономить на импорте нефтепродуктов 1,5 миллиарда долларов, сократить зависимость от поставок нефтепродуктов извне. Завод способен перерабатывать ежедневно 214 тысяч баррелей, а ежегодно - 10 миллионов тонн сырой нефти и хранить 1,6 миллиона кубометров ресурсов, подчеркнул Президент.

"В создание Star Rafineri Азербайджан вложил инвестиции в размере 6,3 миллиарда долларов. На очередном этапе будет вложено дополнительно 700 миллионов долларов, - отметил глава государства. Это самые крупные инвестиции, вложенные нами за рубежом, и это естественно. В то же время мы вместе реализовали другие важные проекты. Создание нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Южного газового коридора, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - каждый из них - это гигантский проект, имеющий огромное значение не только для наших стран и народов, но и для региона, мира, Евразии. Турция и Азербайджан совместными усилиями, демонстрируя твердую политическую волю, заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии. Это делаем мы, и под новыми картами стоят наши подписи".

Президент Ильхам Алиев обратил внимание на особую роль в успешной реализации проекта азербайджано-турецкого братства. Ведь с момента восстановления Азербайджаном своей независимости Турция всегда находилась рядом.

"Наши политические связи поднялись на самую высокую вершину. Мы проделали огромную работу в экономической сфере. И Турция, и Азербайджан являются стремительно развивающимися с экономической точки зрения странами. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить братский турецкий народ со всеми успехами, достигнутыми под лидерством моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря лидерству Президента Эрдогана Турция превратилась в большую силу в мировом масштабе. Турция пользуется авторитетом во всем мире. С Турцией считаются в регионе и мире, ее позиция зачастую играет решающую роль. Это очень радует нас, так как сила Турции - наша сила. Чем сильнее будет Турция, тем сильнее будем мы. Наша сила - в единстве. Сегодня Азербайджан и Турция показывают пример братства и солидарности в мировом масштабе. Я не знаю других таких стран в мире, которые были бы привязаны друг к другу, как Турция и Азербайджан. Это - наше большое достояние. Именно на основе этих дружеских, братских чувств мы реализуем гигантские проекты", - сказал азербайджанский лидер, добавив, что на примере открытия Star Rafineri мы видим знак нашего единства, солидарности и дружбы.

В свою очередь Президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии, заявил, что реализацией проекта Star Азербайджан и Турция еще на шаг продвигают вперед связи, которые служат примером для всего мира. Турция, отметил он, продолжает свои связи с Азербайджаном не только в масштабах политики, но и в рамках мощной экономики.

"Благодаря нефтеперерабатывающему заводу Star, открытие которого мы сейчас отмечаем, мы наращиваем стратегический масштаб братских связей с Азербайджаном. Каждый проект, реализованный нами при лидерстве Турции и Азербайджана, усиливает возможности наших стран превратиться в региональную силу. Уверен, что сегодня, когда мир сотрясают торговые войны и кризисы, проекты, которые мы открываем один за другим, приближают наши страны к своим целям по отдельности, а также к общим целям. Прежде всего, инвестиции на сумму 6,3 миллиарда долларов - нефтеперерабатывающий завод Star. Кроме того, контейнерный порт, а также нефтехимические предприятия, открытием которых мы предприняли первый шаг, - если посчитать все это, то речь идет об инвестициях на сумму около 10 миллиардов долларов", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер особо обозначил значимость данного и других проектов с Азербайджаном в укреплении позиций наших стран в регионе и мире и в борьбе с несправедливой политикой и давлением извне, и подчеркнул, что "любая инициатива, не учитывающая интересов нашей страны и интересов наших братьев, не имеет шанса на успех". Потому что Турция и Азербайджан являются основными акторами безопасности и стабильности в нашем регионе, и с этими реалиями уже считаются все.

"Ни один проект, к которому не присоединились, с которым не согласны и который не поддерживают эти две страны, не может достичь цели", - заявил Президент Эрдоган, подчеркнув, что наши страны в любой ситуации и в любых условиях будут продолжать совместную борьбу за ценности, в которые мы верим.

Уверенность турецкого лидера основана на реалиях, которые демонстрирует сегодняшнее состояние азербайджано-турецкого сотрудничества. В целом SOCAR реализует энергетические проекты в Турции уже два десятилетия, и эта деятельность приносит пользу не только энергетической отрасли соседней страны, но и другим сферам. Что касается НПЗ Star, то, как уже было отмечено, выход предприятия на проектную мощность позволит бюджету Турции экономить ежегодно полтора миллиарда долларов. Две братских страны не боятся вкладывать друг в друга, и далеко не случайно, что крупнейшие внешние инвестиции Азербайджана сделаны именно в реализованный в Турции проект. Братские отношения, взаимное доверие, выгодное региональное положение и сильные экономики наших стран делают их основным узлом, обойти который не может ни одна инициатива в регионе. Будь то энергетическая, транспортная и даже политическая.

Следует также отметить, что НПЗ Star стал первым проектом, получившим Документ о поощрении стратегических инвестиций в Турции после принятого в турецком парламенте "Закона о поощрении". Документ был выдан SOCAR Energy Turkey 5 декабря 2012 года. Кстати, и второй подобный документ был выдан в соседней стране именно азербайджанской Госнефтекомпнии. Его получила год спустя Petkim, являющаяся активом SOCAR.

Документ предполагает особую и внеочередную поддержку проекта турецким государством.

И этим все сказано.

Лейла Таривердиева