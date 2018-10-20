Правительство Пашиняна выбросило белый флаг перед Штатами

В Армении никак не могут решить, что делать с Амулсарским золотоносным месторождением и разрабатывающей его американо-британской "Лидиан Армениа". Точнее - не решить, а решиться на тот или иной шаг в разрешении этой конфликтной ситуации.

Напомним - суть проблемы заключается в том, что местное население и экологи считают разработку рудника крайне вредной для окружающей среды и здоровья человека, а также для известного курорта Джемрук, который уже приходит в упадок. Утверждается, что ведущая работы компания не ориентируется на стандарты добычи. В этой связи с начала лета жители прилегающих территорий блокируют подъезды к предприятию, не допуская сотрудников компании к работе.

Правительство тут оказалось в очень сложной ситуации. С одной стороны, нельзя не удовлетворить требования населения, так как решение вопросов митинговым путем в Армении прочно вошло в моду. С другой - Армения окажется в очень щекотливом положении, запретив западной компании вести работы при том, что она уже вложила крупные инвестиции и уже несет значительные потери из-за вынужденного простоя. Не исключено, что эти потери придется компенсировать из государственного бюджета Армении. Компания уже заявила, что готовит иск в Лондонский международный арбитражный суд против армянских властей с требованием выплатить 2 миллиарда долларов, пишет газета "Жаманак". Обоснованием иска послужит тот факт, что власти Армении, по мнению компании, не могут обеспечить приемлемые условия для работы, в результате чего предприятие несет миллионные убытки.

А тут еще с американской стороны недвусмысленно намекают, что вопрос инвестиций в Армению будет решаться в зависимости от разрешения амулсарского кризиса, за которым американские инвесторы очень внимательно следят.

Первоначально чаша весов склонялась в сторону протестующих граждан, однако чем дальше, тем яснее становится, что митингующим придется разойтись.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в интервью Econews.am, что правительство проводит экспертизу, чтобы разобраться с проблемой Амулсарского месторождения. Однако фактов и доказательств, которые позволили ли бы нам заявить, что эксплуатация Амулсарского золоторудного месторождения может привести к экологической катастрофе, по его словам, нет.

"Для нас экологические вопросы являются приоритетными, но мы не можем приостановить деятельность хозяйствующего субъекта без доказательств, основываясь лишь на предположениях", - сказал вице-премьер.

Экологи неоднократно выступали с заявлениями о том, что эксплуатация рудника отрицательно скажется на качестве воды Севана и Джермука, однако конкретных доказательств этому нет.

Компания "Лидиан Армения" (Lydian Armenia), получившая лицензию на эксплуатацию золоторудного месторождения Амулсар, будет использовать порядка 100 тонн цианида натрия в год в целях добычи золота.

Как бы там ни было, а "Лидиан Армения" собирается добить армянские власти. Как заявил в интервью Новости Армении-NEWS.am исполнительный директор компании "Лидиан Армения" Айк Алоян, ситуация вокруг Амулсара не способствует тому, чтобы Армения могла позиционировать себя как стабильную для инвестиций страну, где господствует верховенство закона. Если компания по-прежнему лишена законных возможностей для выполнения этой работы, это, несомненно, будет иметь серьезные юридические последствия. "Мы, и как сотрудники компании, и как граждане страны, не хотим быть свидетелями такого развития событий. Мы хотим построить современный, ответственный и хорошо управляемый рудник. Но если будет необходимо, компания использует все возможности для защиты своих прав", - предупредил исполнительный директор компании.

Зульфугар Ибрагимов