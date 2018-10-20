Экс-мэр Еревана сбежал в Москву

Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян покинул Армению и переселился с семьей в Москву, пишет газета "Грапарак" (Площадь) со ссылкой на имеющиеся у нее сведения.

Ранее сообщалось, что Маргарян был допрошен в СНБ и должен вернуть 1,8 млрд. драмов, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Армения".

"Его дети учатся в различных учебных заведениях Москвы. В настоящее время в его ереванском доме проживают его мать и семья сестры", - говорится в заметке.

В ближайшем окружении экс-мэра изданию сообщили, что он находится за пределами Армении, однако точного места не назвали.

Напомним, что в управлении полиции по противодействию коррупции и экономическим преступлениям против Маргаряна возбуждено уголовное дело, и он во избежание нежелательных развитий выплатил сумму в более 1 млрд. драмов.