Крах армянских иллюзий: США призывают Ереван к деоккупации азербайджанских территорий

Последнее категоричное заявление американского посла Ричарда Миллза по карабахскому урегулированию, озвученное в Ереване на фоне нестабильной внутриполитической ситуации в Армении, мягко говоря, стало для всех в этой стране жутким сюрпризом.

Напомним, что американский дипломат на днях однозначно заявил, что урегулирование карабахской проблемы невозможно без возврата Арменией Азербайджану части оккупированных территорий.

Последовавшая вслед за этим месседжем США негативная реакция армянского общества подтвердила то, что в Армении очень сильно рассчитывали (по крайней мере, до сих пор) на поддержку американцев в вопросе Карабаха. Но армянские надежды неожиданно рухнули.

Американский дипломат довел до сведения официального Еревана, что в этом принципиально важном вопросе, связанном с безопасностью и стабильностью всего региона, американские взгляды полностью идут вразрез с интересами Армении.

Проще говоря, американцы дали понять Еревану, что у Армении нет никаких шансов рассчитывать на поддержку США в вопросе сохранения статус-кво, и это не что иное, как мощный удар по армянским интересам. Заявление американского дипломата, по сути, отражает позицию США как мировой державы, и в частности сопредседателя МГ ОБСЕ, а это значит, что Армению фактически принуждают к соблюдению принципов международного права.

Для страны-оккупанта - это дипломатическое и политическое поражение, причем рано или поздно Армении придется признать этот факт.

Де-факто озвучена четкая позиция американцев в карабахском урегулировании, предусматривающая выполнение Арменией требований резолюций Совбеза ООН. Де-юре заявление США по Карабаху - это дипломатическая победа Азербайджана, поддержка его позиций в вопросе восстановления территориальной целостности государства.

Таким образом, с одной стороны, американская сторона продемонстрировала приверженность соблюдению принципов международного права, и в то же время крайне дипломатично донесла до общественности Армении, что именно армянский народ должен определиться с тем, к какому урегулированию он готов.

Такой вывод следует из интервью американского дипломата EVN Report, в ходе которого он заявил, что был сильно удивлен, когда выяснил, что большинство армян против возвращения оккупированных территорий как части переговорного процесса.

"Меня удивляет тот факт, что в Армении практически не проводится обсуждений по поводу приемлемых решений и компромиссов. Долгие годы в представлениях моего правительства эти территории были захвачены для того, чтобы потом использовать по формуле "статус в обмен на территории". Я действительно был поражен тем, что этот вариант уже не пользуется поддержкой", - сказал посол США.

Заявления подобного содержания на уровне американского дипломата неслабо бьют по рейтингу нынешнего руководства Армении в первую очередь внутри страны, и Пашиняну было важно, что называется, "выйти сухим из воды", поэтому он просто сослался на то, что слова "уходящего" дипломата отражают его личную позицию, а не позицию всего государства.

Вслед за этим нелепым объяснением армянского премьера последовало не менее абсурдное заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна о том, что слова посла США по карабахскому конфликту не меняют внешней политики Еревана, и что в Армении якобы есть внешнеполитическая повестка дня, которая, по его словам, "развивается".

То, как развивается политическая повестка Армении известно всем и в Армении, и за ее пределами. Видимо, под словом "развитие" армянский министр имел в виду провокационные выходки, наподобие саммита Франкофонии, на оккупированных азербайджанских территориях, а может быть, даже пресловутую "антикоррупционную борьбу", которая так и не дала никаких результатов. Да и как она могла дать результаты?

Из-за постоянных передряг и сведения счетов с оппонентами из противоположного политического лагеря правительство Пашиняна так и не сдвинуло с мертвой точки экономику страны, напротив, усугубилась внутриполическая ситуация в Армении.

Но, вся эта вакханалия не мешает властям периодически лить в уши своих граждан наглую ложь, что, мол, власть в Армении принадлежит народу. К слову, при саргсяновском режиме власти подобными фразами бросались не так часто, но суть от этого не поменялась. Народ нищенствовал и при Саргсяне, продолжает нищать при нынешнем руководстве, и, судя по всему, этот процесс будет продолжаться еще долгое время, пока страна не опустеет окончательно.

Если же возвращаться к основной мысли - заявлению американского посла, то правительству Армении все же придется вынести на внешнеполитическую повестку обсуждений вопрос деоккупации азербайджанских территорий.

В нынешнем положении Армении, когда столь мощная страна как США заявляет, что решение конфликта возможно при условии возврата оккупированных азербайджанских территорий, а ближайший союзник Россия (с которой отношения у Армении сегодня не самые лучшие) считает, что конфликт нужно решать за столом переговоров, Ереван обязан выступить с конструктивными предложениями на переговорах с Азербайджаном. Руководству Армении следует четко понимать, что Азербайджан в любое время может воспользоваться своим правом вернуть захваченные территории силовым методом, и поставить окончательную точку в многолетнем конфликте.

Матанат Насибова, обозреватель Trend

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