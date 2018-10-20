Президент Ильхам Алиев предоставил персональную пенсию Сафаилу Алиеву

20 октября 2018 15:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о предоставлении по случаю 160-летнего юбилея Каспийского морского пароходства Азербайджана персональной пенсии Президента Сафаилу Махрамали оглу Алиеву за заслуги в развитии морского транспорта.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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