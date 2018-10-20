Президент Ильхам Алиев удостоил почетного звания работников сферы морского транспорта
20 октября 2018 15:33 207
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении Гурбанову Гудрату Гамбар оглу и Гурбанову Тофигу Гурбановичу почетного звания "Заслуженный инженер" по случаю 160-летнего юбилея Каспийского морского пароходства Азербайджана и за заслуги в развитии морского транспорта.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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