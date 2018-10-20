В турецком городе Кайсери открылся памятник жертвам трагедии в Ходжалы
20 октября 2018 15:38 207
В турецком городе Кайсери на территории муниципалитета Талас в субботу состоялась церемония открытия памятника жертвам Ходжалинской трагедии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В церемонии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, азербайджанские депутаты, члены Государственной думы России.
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