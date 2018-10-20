В Барселоне отмечен День независимости Азербайджана - ФОТО

В Барселоне при организационной поддержке "Общества азербайджанцев Барселоны" (ASB) и содействии посольства Азербайджана в Испании состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представители каталонского правительства, СМИ, общественности, члены азербайджанской диаспоры, проживающей в Барселоне.

В начале мероприятия прозвучали государственные гимны Азербайджана и Испании.

Председатель ASB Керим Керимов рассказал о Дне независимости Азербайджана, отметив, что Азербайджан всегда с уважением относился к нормам и принципам международного права.

К.Керимов проинформировал об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, довел до внимания, что в соответствии с резолюциями, принятыми Советом Безопасности ООН в связи с данным конфликтом, страны Европы поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

Правовед, член Коллегии адвокатов Барселоны Хавьер Медина Ортиз говорил о крепнущих дружественных связях между Азербайджаном и Испанией, подчеркнув, что Испания всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В заключение был продемонстрирован видеоролик о нашей стране.

В рамках мероприятия были розданы журналы, буклеты и брошюры о богатой истории и культуре Азербайджана.