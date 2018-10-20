Азербайджанская армия проводит учения с боевыми стрельбами - ФОТО

20 октября 2018 18:23

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки на 2018 год, ракетные и артиллерийские соединения проводят учения с боевыми стрельбами.

Об этом говорится в субботу в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе учений артиллерийские подразделения отрабатывают действия по совершению марша, выходу в районы сосредоточения, занятию огневых и стартовых позиций, выполнению боевых стрельб.

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