Азербайджанская армия проводит учения с боевыми стрельбами - ФОТО
20 октября 2018 18:23 124
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки на 2018 год, ракетные и артиллерийские соединения проводят учения с боевыми стрельбами.
Об этом говорится в субботу в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе учений артиллерийские подразделения отрабатывают действия по совершению марша, выходу в районы сосредоточения, занятию огневых и стартовых позиций, выполнению боевых стрельб.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!