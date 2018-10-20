Президент Ильхам Алиев: Наша молодежь должна быть грамотной, чтобы занять достойное место в жизни

Наша молодежь должна быть знающей и грамотной, чтобы занять достойное место в жизни, а также внести вклад в общее развитие нашей страны. В образованном, грамотном обществе никакие нежелательные влияния не будут иметь значения. Так как мы видим, что сегодня в мире порой идут идеологические войны, а в основном реализуются специальные программы, связанные с молодежью. Под именем глобализации в различных странах принимаются определенные меры. И в итоге это приводит к проблемам в странах. Мы должны стремиться сделать устойчивое и успешное развитие Азербайджана вечным. Ведь мы сегодня представили миру собственную модель развития. Сегодня в мире говорят об азербайджанской модели развития. В основе этой модели лежат наша независимость, наши национальные ценности, патриотизм и независимая политика.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, эти мысли, отраженные в недавно вышедшей в свет 70-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", глава государства озвучил 15 сентября 2015 года на церемонии открытия капитально реконструированной полной средней школы номер 148 в Сабунчинском районе.

Материалы 70-й книги многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с июля по октябрь 2015 года.

В издании собраны информации о встречах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым с прибывшими с визитами в Азербайджан президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском, Президентом Чешской Республики Милошом Земаном, выступлениях главы государства с заявлениями на совместных пресс-конференциях, выступлении на Азербайджано-Чешском бизнес-форуме, а также подписании документов между Азербайджаном и Чехией.

В книге также отведено место материалам об участии Президента Азербайджана в рамках рабочих визитов в Республику Казахстан в торжественной церемонии, проходившей в Астане по случаю 550-летнего юбилея Казахского ханства, о его встрече с Президентом Казахстана, текстам его выступлений на V Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, на заседании Совета глав государств-участников СНГ в поселке Бурабай Акмолинской области.

В книге можно также ознакомиться с материалами, отражающими принятие Президентом Азербайджана прибывших в нашу страну высокопоставленных лиц России, Турции, Сербии, Туркменистана, Венгрии и других государств, Международной организации по миграции, Всемирной таможенной организации, Европейского Союза, встречу главы государства с участниками 18-го заседания Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств.

В издании также собраны текст выступления главы государства на первом заседании Организационного комитета, созданного с целью подготовки к IV Играм исламской солидарности, информация о встрече и переговорах с представителями межкультурной спортивной общественности.

В книгу также вошли тексты выступления руководителя страны на совещании, посвященном экономическим вопросам и работе по подготовке государственного бюджета 2016 года, речей на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2015 года и предстоящим задачам.

Читатель в этом томе также может ознакомиться с материалами об участии Президента Ильхама Алиева на открытиях автомобильной дороги Сиязань-Мешриф, международного комплекса лечения и отдыха в Шабранском районе, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также культуры, молодежных центров, о его встречах с представителями общественности в ходе поездок в Джалилабадский, Хызинский, Сиязаньский, Кюрдамирский, Агсуинский, Уджарский, Гейчайский районы, о его ознакомлении с состоянием улиц Баку после работ по благоустройству и реконструкции, учебных заведений после ремонта и реконструкции, участии в церемонии открытия после капитальной реконструкции Республиканского центра реабилитации инвалидов.

В издание также вошли поздравительные послания главы государства участникам торжественного мероприятия, посвященного 2000-летию города Дербенд, и VIII Международной конференции Ататюрк историков мира.

В книгу включены указатели "Примечания", "Персоналии", "Географические названия".

При подготовке выпущенного "Азернешр" 70-й книги были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).