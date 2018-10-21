Дмитрий Савельев: Должны быть приложены все усилия для признания трагедии в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа на всех мировых площадках

21 октября 2018 10:21

Должны быть приложены все усилия, чтобы трагедия в Ходжалы была признана геноцидом азербайджанского народа на всех мировых площадках.

Об этом сказал депутат Государственной думы России, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев на церемонии открытия парка Ходжалы и памятника жертвам Ходжалинской трагедии в турецком городе Кайсери, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Суд в Нюрнберге по заслугам воздал тем, кто отдавал приказы убивать мирных жителей во время Второй мировой войны. А виновники же страшной трагедии в Ходжалы до сих пор живут и здравствуют и занимают ведущие политические посты. Уважаемые коллеги мы должны приложить все усилия к тому, чтобы трагедия в Ходжалы была признана на всех мировых площадках, как геноцид азербайджанского народа", - сказал Савельев.

Депутат Госдумы обратился к иностранным студентам, которые учатся в университетах Кайсери и присутствуют в церемонии: "Когда отучитесь и вернетесь в свои страны, расскажите своим политикам, своим парламентариям о той страшной трагедии, которая 26 лет назад была в Азербайджане. С тем чтобы ваши парламенты официально признали эту трагедию геноцидом азербайджанского народа. Такие трагедии не должны повториться".

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