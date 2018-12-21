В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления - ОБНОВЛЕНО

20:20

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими государствами.

Дорожу сложившимися между нами отношениями. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление добрососедских, дружественных и партнерских отношений, связывающих Российскую Федерацию и Азербайджанскую Республику. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре.

Убежден, что дальнейшее расширение практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в полной мере отвечают интересам двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения.

Ваша многогранная деятельность на посту Президента Азербайджанской Республики снискала Вам заслуженное уважение не только в Вашей стране, но и далеко за ее пределами.

Благодаря совместным усилиям нам удалось добиться заметных результатов во взаимовыгодных отношениях наших стран.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что существующие отношения многопланового сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном, основанные на традициях дружбы и взаимопонимания, и впредь будут крепнуть и развиваться в соответствии с коренными интересами наших народов.

Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия в жизни, а также больших успехов в Вашей государственной деятельности на благо процветания братского Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Председатель Ассоциации нотариусов России, профессора Натиг Агамиров поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Многоуважаемый господин Президент.

От имени ассоциации нотариусов России и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения и Днем солидарности азербайджанцев мира.

Прошедший год был отмечен многими достижениями азербайджанского народа. Ваша убедительная и закономерная победа на президентских выборах еще раз продемонстрировала высокую поддержку народом Вашего политического курса на экономическое и культурное развитие страны, укрепление его международного авторитета.

Пусть, как и прежде, все Ваши дела и начинания находят заслуженный отклик и признание соотечественников, поддержку Ваших друзей и соратников далеко за пределами нашей исторической Родины.

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, прекрасного новогоднего настроения.

Пусть наступающий год будет для Вас и родного Азербайджана удачным, наполненным яркими событиями, новыми добрыми делами и достижениями! ", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем Вашего рождения.

Сегодня Азербайджанская Республика под Вашим руководством делает уверенные шаги на пути дальнейшего прогресса развивающейся страны и улучшения жизни азербайджанского народа.

Глубоко убежден, что братские отношения и многовековая дружба между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, и впредь укрепляясь, благодаря Вашей поддержке, будут способствовать развитию и процветанию двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов на государственной должности, а братскому азербайджанскому народу - мира и процветания", - говорится в поздравлении.

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19:13

Ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина Черникова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От себя лично и от коллектива НИТУ МИСиС поздравляю Вас с днем рождения.

Ваше творческое отношение к делу, яркие лидерские качества и профессиональный подход к решению сложных вопросов позволяют Вам достигать высоких целей, а верность своему призванию, разносторонние знания и постоянное стремление к профессиональному и личностному росту принесли Вам заслуженное уважение коллег и друзей.

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От всей души поздравляю Вас и выражаю свои теплые поздравления и искренние пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Я высоко ценю Ваш весомый вклад в укрепление дружеских отношений между нашими народами, которых веками объединяет общность языка и религии, ценностей и традицй, культуры.

Хочу с удовлетворением подчеркнуть, что за последние годы отношения стратегического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, доверии и уважении, последовательно развиваются во всех областях.

Убежден, что предстоящий обмен визитами на высшем уровне и плодотворные переговоры содержательно обогатят наше сотрудничество и выведут его на высокий уровень.

В этот радостный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья, а также успехов в Вашей самоотверженной и масштабной деятельности, направленной на обеспечение процветания и развития Вашей страны, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и прогресса", - говорится в послании.

Х Х Х

Председатель Вагфа стратегических и социальных исследований Группы Мармара Аккан Сувер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени Вагфа стратегических и социальных исследований Группы Мармара и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, новых успехов в Вашей неутомимой деятельности на благо братского Азербайджана.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство с днем рождения и выражаю глубочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Руководитель германской компании "S.A.T. Security and Transport" Конрад Сцорг поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам, Вашей семье, Вашим друзьям крепкого здоровья и счастья.

Испытываем большую радость и честь от нашего успешного сотрудничества за минувшие годы, получения возможности узнать Вас и Вашу семью.

Прошу Вас принять мои поздравления по случаю наступающего Нового года.

Пользуясь случаем, от имени компании "S.A.T. Security and Transport" и от себя лично желаю Вам как главе государства новых успехов на ответственном посту во имя будущих интересов и прогресса Вашей страны", - говорится в послании.

Х Х Х

Депутат Думы Ставропольского края России четвертого созыва, генеральный директор ОАО "Юридическое агентство "СРВ" Роман Савичев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Примите самые добрые и сердечные поздравления с Днем рождения. Этот знаменательный день в жизни каждого человека олицетворяет собой прекрасный союз приобретенной с годами житейской мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и энергичности, работоспособности и уверенности в своих силах.

В этот праздничный для Вас день желаю здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил для осуществления всех Ваших замыслов. Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный оптимизм и хорошее настроение никогда не покидают Вас, а каждый день дарит Вам мир, гармонию и счастье", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Сегодня под Вашим мудрым руководством Азербайджан поступательно и динамично идет по пути модернизации всех сторон жизни общества, а Ваш огромный политический опыт и высокий профессионализм позволяют твердо и последовательно решать сложные задачи в интересах повышения благосостояния азербайджанского народа. Благодаря Вашей дальновидной и прагматичной политике на мировой арене, в сочетании с особым умением твердо защищать и отстаивать национальные интересы страны, Азербайджан играет активную роль в решении важнейших вопросов региональной и международной повестки дня.

31 декабря 2018 года завершается срок моих полномочий на посту Генерального секретаря, в связи с чем хотел бы выразить Вам искреннюю признательность за Ваше постоянное и заинтересованное внимание к делам Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, что участие Азербайджана в деятельности ШОС откроет широкие возможности для становления и развития конструктивного сотрудничества Баку в ШОС по ключевым региональным и международным проблемам.

Пользуясь настоящей возможностью, позвольте поздравить Вас с наступающим Новым 2019 годом и сердечно пожелать Вам крепкого здоровья и новых высоких достижений на благо Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.