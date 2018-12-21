Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Бинагадинского районного суда - ФОТО
21 декабря 2018 11:00 1 213
21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Бинагадинского районного суда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания.
Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.
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