Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Бинагадинского районного суда - ФОТО

21 декабря 2018 11:00

21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Бинагадинского районного суда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

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