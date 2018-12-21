Президент Ильхам Алиев утвердил революционную налоговую реформу - УКАЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил революционные поправки в Налоговый Кодекс, которые вступят в силу с нового года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ был подписан главой государства накануне.

Напомним, с 1 января 2019 года сроком на 7 лет всем гражданам, работающим в ненефтегазовом и частном секторе, предоставляется освобождение от уплаты НДФЛ на семь лет. Данная льгота распространяется на зарплату в размере до 8 000 манатов. В настоящее время подоходный налог взимается в размере 14% на доход до 2500 манатов в месяц. Для тех граждан, чья заработная плата превышает 8000 манатов в месяц, предоставляется скидка в размере 44% - таким образом, эта категория наемных работников будет выплачивать налог в размере 14% от суммы ежемесячного дохода.

Кроме этого, необлагаемый налогом минимум для всех работающих граждан, вырастет с 1 января со 173 до 200 манатов.

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