Соратница Пашиняна оказалась в центре порноскандала
Назначенцы Никола Пашиняна один за другим оказываются героями скандалов. По самым разным причинам - за коррупцию, сексуальную ориентацию, любовь к роскошным застольям и так далее.
Очередь дошла и до соратницы Пашиняна, мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян.
В ходе кампании по выборам мэра, как выясняется сегодня, в Интернет попало пикантное видео с участием госпожи Гаспарян, которое полиция Армении расценила как факт распространения порнографии и возбудила по этому поводу уголовное дело.
По информации армянских СМИ, дело возбуждено по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Армении - "незаконное распространение, рекламирование, сбыт, а также в этих целях изготовление порнографических материалов или предметов, в том числе печатных изданий, кино- и видеоматериалов, изображений или иных предметов порнографического характера". Этот проступок наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок не свыше двух месяцев.
Дело передано в Следственный комитет.
Напомним, что Гаспарян с 2013 года работала в Минюсте Армении. С 2008 года была активно вовлечена в оппозиционную деятельность. После того, как сын генерала Манвела Григоряна - Карен Григорян, подал в отставку с поста мэра Эчмиадзина 17 июня, Гаспарян была назначена врио мэра Эчмиадзина.
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