Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Будущее Азербайджана будет зависеть от уровня знаний молодежи и ее умения осваивать современные инновационные технологии

Будущее Азербайджана будет зависеть от уровня знаний молодежи и ее умения осваивать современные инновационные технологии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в поздравительном письме Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, адресованном участникам II съезда азербайджанских студентов.

Поздравительное письмо на съезде зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фарах Алиева.

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