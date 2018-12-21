Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Будущее Азербайджана будет зависеть от уровня знаний молодежи и ее умения осваивать современные инновационные технологии
21 декабря 2018 11:51 897
Будущее Азербайджана будет зависеть от уровня знаний молодежи и ее умения осваивать современные инновационные технологии.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в поздравительном письме Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, адресованном участникам II съезда азербайджанских студентов.
Поздравительное письмо на съезде зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фарах Алиева.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
20 Дек. 20:17 6 104
-
20 Дек. 21:36 4 492
-
20 Дек. 12:47 4 293
-
20 Дек. 16:45 3 461
-
20 Дек. 12:23 3 150