С Азербайджаном нельзя не считаться - и Европа это признала

На днях на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге был заслушан "Ежегодный отчет об осуществлении общей внешней политики и политики безопасности", подготовленный комитетом организации по международным связям.

Отчетный доклад состоит из 29 пунктов. В нескольких пунктах изложены общие принципы. Докладчиком был председатель комитета по международным связям, депутат Европейской народной партии от Германии Дэвид МакАлистер.

12 декабря этот документ был принят в Европейском парламенте большинством голосов. В нем, в частности, указано, что ЕС поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность стран-партнеров. Иными словами, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права. В документе говорится, что ЕС вновь заявляет о своей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности своих партнеров. ЕС подчеркивает приверженность урегулированию всех "замороженных конфликтов" на основе международного права, норм и принципов. В нем подчеркивается помощь пострадавшему населению, вынужденным переселенцам и беженцам и приветствуются усилия третьих стран по стабилизации ситуации.

Азербайджан же заинтересован в установлении искренних отношений с ЕС не только в области дипломатии. Программы, реализуемые официальным Баку в социально-экономической, коммерческой, энергетической, транспортно-логистической сферах, показывают, что Азербайджан является надежным и важным партнером.

В контексте новых вызовов глобализирующегося мира растет и приобретает особое значение роль Азербайджана.

Отношения Запада с Россией и Ираном разорваны, и для осуществления торговых операций стоимостью в сотни миллиардов долларов остается только один маршрут, и он проходит через нашу страну.

Азербайджан проводит сбалансированную политику, что позволяет нашей стране выступать в качестве проводника интересов многих сторон, не противоречащих, разумеется, национальным интересам нашей страны.

Европейские чиновники разного уровня не раз отмечали, что сегодня транзит энергоресурсов для Европы очень важен. С этой точки зрения газ имеет особую значимость. Именно поэтому Азербайджан и весь Прикаспийский регион являются важными партнерами Европейского Союза. Азербайджан является основным поставщиком Южного газового коридора. С реализацией этого проекта энергетический баланс Европы буден диверсифицирован. Начало поставок азербайджанского природного газа в Европу, намеченное на 2020 год, станет историческим событием. От реализации проекта "Южный газовый коридор" выиграют не только участники проекта, но в целом вся Европа. Южный газовый коридор внесет свой вклад в энергетическую эффективность на континенте.

Помимо нефтегазовых сообщений, существует и технологический коридор, соединяющий Европу с Азией. Волоконно-оптические кабели, связывающие Западную Европу с Каспийским регионом, также проходят через территорию Азербайджана. Вторая самая длинная европейская автомагистраль, E60, соединяющая Брест на Атлантическом побережье Франции с Эркештамом на кыргызско-китайской границе, проходит через Азербайджан. Сюда можно причислить и немаловажную железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

Европа должна уделить приоритетное внимание отношениям с Баку во имя укрепления важнейших торговых, энергетических и экономических связей между Востоком и Западом.

Сегодня в мире разворачиваются сложные геополитические процессы. В значительной степени они связаны с политическими и экономическими интересами ведущих стран мира и международных организаций. Поэтому успешные страны выстраивают свою политику, исходя из экономических реалий и демонстрируя мобильность в тех или иных вопросах. Естественно, победителями в этой своеобразной гонке оказываются те государства, которые действуют быстро, эффективно, мобильно и с пониманием реалий мировых процессов.

Общепризнано, что Азербайджан является однозначным лидером в регионе Южного Кавказа. Это касается как экономического развития, так и политического взаимодействия со странами региона и с глобальным миром. Многие государства понимают, что взаимодействуя с Азербайджаном и формируя отношения на основе равноправного, полноценного сотрудничества, можно говорить о комплексном взаимодействии с регионом Южного Кавказа.

Сегодня Азербайджан проводит независимую экономическую политику, зарабатывает дивиденды благодаря политике диверсификации. Авторитетные международные организации признают, что политика Президента Ильхама Алиева, нацеленная на уменьшение зависимости от энергоресурсов, создание инновационной экономики, дает видимые, ощутимые и реальные результаты.

Азербайджан при принятии того или иного решения исходит исключительно из собственных национальных интересов и понимания политической и экономической составляющей тех или иных предложений.

К примеру, сегодня можно с уверенностью сказать, что растет значимость отношений Азербайджан-Европа. Официальный Баку всегда придавал большое значение развитию связей с Советом Европы, членом которого он является.

Напомним, что в июне этого года Европейский союз и правительство Азербайджана парафировали "Приоритеты партнерства". Четыре основных направления сотрудничества в рамках "Приоритетов партнерства" отражают те, которые определены в рамках программы "Восточное партнерство", а именно: укрепление институтов и эффективное управление; экономическое развитие и рыночные возможности; энергоэффективность и мобильность. "Приоритеты партнерства" также будут служить основой для финансового сотрудничества между ЕС и Азербайджаном на 2018-2020 годы. Этот документ будет принят после официального одобрения Европейским союзом и Азербайджаном.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

Безусловно, сегодня Запад воспринимает Азербайджан в качестве важного фактора в обеспечении глобальной энергетической безопасности. О мировом значении нефтепроводов TAP, TANAP, "Южный газовый коридор", Баку-Тбилиси-Джейхан, транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг сказано достаточно много.

Президент Ильхам Алиев - инициатор форматов двустороннего и трехстороннего сотрудничества, организации процесса диалога цивилизаций и культур. Эти форматы оказались достаточно эффективными, и данный процесс продолжается. К этому следует добавить и шаги, предпринятые руководством страны в области мультикультурализма. В настоящее время Азербайджан является примером мультикультурализма для всего мира. В связи с этим вопросом уже говорят об азербайджанской модели.

У Азербайджана есть своя внешняя политика, которая определена многовекторностью и нацелена на создание равноправных взаимоотношений со всеми странами мирового сообщества. Страна выступает сторонницей создания того вектора взаимоотношений, который позволяет говорить о политической и экономической рентабельности.

При этом Азербайджан строит свою многовекторную политику с учетом собственных национальных интересов. Этим объясняется и рост авторитета страны, и ее всестороннее развитие, и успех в реализации транснациональных проектов, рассчитанных на достойное будущее для региона.

Сабухи Иманов