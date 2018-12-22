Хадиджу Исмайлову оштрафовали на 26 тысяч долларов
Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск Министерства налогов Азербайджана к Хадидже Исмайловой, передает Day.Az со ссылкой на "Кавказский узел".
Дело против Исмайловой было заведено в ноябре 2017 года. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Иск министерства, как подтвердили изданию в суде, был удовлетворен частично. Теперь Исмайлова обязана выплатить государству 26,5 тысячи долларов.
Хадиджа Имайлова была арестована в декабре 2014 года по обвинению в присвоении и растрате, незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебными полномочиями. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Хадиджа Исмайлова была осуждена на семь с половиной лет лишения свободы. Исмайлова подала апелляционную жалобу на решение суда. Однако Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
Адвокаты Исмайловой подали кассационную жалобу на это решение суда.
25 мая Верховный суд Азербайджана вынес решение об освобождении журналистки. Решением суда Исмайлова была приговорена к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.
На заседании апелляционного суда, прошедшем восьмого августа 2016 года, было принято решение, в соответствии с которым срок условного ареста Хадиджи Исмайловой был сокращен с 3,5 года до двух лет и трех месяцев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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