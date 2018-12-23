Армянский экономист: то, что делает Пашинян, незаконно

Экс-премьер Армении, экономист Грант Багратян проанализировал на своей странице в Facebook опубликованные Статистическим комитетом Армении за январь-ноябрь 2018 года макроэкономические показатели социально-экономического развития Армении.

Очень быстро растет удельный вес сферы услуг (рост - 18.4%) и особенно игр, лото, казино и др., пишет он, а слова (исполняющих обязанности) премьер-министра и членов правительства пока не соответствуют действительности - необычного роста инновационной экономики пока нет.

По расчетам экономиста, доходы государственного бюджета в уходящем году должны были составить 1082 млрд. драмов, однако почему-то оказались меньше на 15 млрд. То есть, теневая доля немного увеличилась, считает он. Нет никакого существенного успеха в деле пополнения бюджета вследствие борьбы с коррупцией. Прочие доходы (57 млрд. драмов) больше только на 8 млрд. по сравнению с показателем 2017 года (49 млрд. драмов). Поскольку деньги от борьбы с коррупцией предположительно зачисляются сюда, то результат мизерный, пишет Багратян.

Коснулся он и имеющих место в последнее время случаев передачи государству объектов олигархов, после чего те освобождаются от уголовной ответственности. Эта практика отъема имуществом путем шантажа выглядит очень странно. А по мнению Багратяна, все это совершенно незаконно.

"Дарение этих гостиниц или денег государству - незаконно. Рано или поздно власть сменится, и эти люди потребуют обратно свое имущество. В то же время это правительство в процессе своей деятельности уже успело генерировать новую коррупцию. Например, после беспрецедентного расширения накопительной пенсионной системы - когда берут средства на 45 лет и вкладывают на 10 лет", - пишет Багратян.

Стало проблемой освобождение людей от начисленных по кредитам штрафов, зарплаты растут гораздо медленнее, чем цены, и так далее.

Одним словом, ситуация плохая, а в предстоящие месяцы 2019 года она станет еще хуже, считает Грант Багратян.

Согласно выкладкам экономиста, чтобы спасти ситуацию, нужны инвестиции. А где их взять? Путем сокращения штатов госсектора проблему не решить. Потому что при сокращении числа людей, получающих зарплату, сокращается валовое потребление и темпы роста ВВП.

Одним словом, замкнутый круг.

Султан Керим