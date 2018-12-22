В Армении взрыв протеста против освобождения преступного генерала Манвела

Накануне стало известно, что одиозный генерал Манвел Григорян освобожден под залог.

Как пишут армянские СМИ, суд первой инстанции решил изменить меру пресечения Григоряна. Его адвокат Арсен Мкртчян сообщил Aysor.am, что суд изменил меру пресечения с ареста на залог в размере 25 млн. драмов.

Напомним, что 19 июня парламент Армении дал согласие на арест Григоряна на основании ходатайства Генеральной прокуратуры и лишение его депутатской неприкосновенности. Ему были предъявлены такие обвинения, как незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупных размерах.

Освобождение генерала Манвела вызвало взрыв недовольства в Эчмиадзине, городе, который долгое время служил "площадкой для игр" для Григоряна и его семейства.

Как сообщает Новости-Армения, жители города Эчмиадзина проводят акцию протеста в связи с освобождением генерала Манвела Григоряна. Несколько десятков граждан со вчерашнего дня перекрыли трассу из Эчмиадзина в Ереван, требуя вновь арестовать Григоряна.

Митингующие заявляют, что будут бороться до тех пор, пока Григорян вновь не окажется в тюрьме.

"Они не имеют права освобождать человека, который 25 лет держал в страхе Эчмиадзин, совершил множество преступлений. Место предателя нации - тюремная камера", - заявил один из участников акции.

"Под залог освобождают тех, кто не представляет угрозы для общества. Однако все мы, все эчмиадзинцы знают, что он собой представляет", - подчеркнул другой участник протестов.

Он добавил, что многие люди из других районов страны выражают свою поддержку протестной акции и готовы присоединиться к ней.

Трасса перекрыта, в том числе, легковыми автомобилями и грузовиками. На месте акции присутствуют представители полиции. Митингующие пропускают лишь кареты Скорой помощи.

Напомним, что ранее Манвел Григорян выразил готовность подарить государству имущество стоимостью более 5 миллиардов драмов (10 миллионов долларов). "Речь идет о хозяйстве по разведению шиншилл.

Может быть, это и послужило причиной освобождения преступного генерала под залог?..

Султан Керим