Президент Ильхам Алиев поздравил императора Японии
22 декабря 2018 17:53 118
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил императора Японии Акихито.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад поздравить Вас и в Вашем лице Ваш народ с национальным праздником страны - Днем Вашего рождения. В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Японии - постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравительном послании главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!