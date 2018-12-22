Президент Ильхам Алиев поздравил императора Японии

22 декабря 2018 17:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил императора Японии Акихито.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад поздравить Вас и в Вашем лице Ваш народ с национальным праздником страны - Днем Вашего рождения. В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Японии - постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравительном послании главы государства.

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