Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан обрел имидж страны с устойчивым и системным развитием, основанным на гармонии интересов государства, бизнеса и населения - Натиг Амиров

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан обрел в мире имидж страны с устойчивым и системным развитием, основанным на гармонии интересов государства, бизнеса и населения, имидж узла мегапроектов, места, где ведется диалог цивилизаций.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в статье помощника Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности - заведующего отделом Натига Амирова.

Амиров подчеркивает, что в соответствии с рекомендациями великого лидера Гейдара Алиева Ильхам Алиев превратил мультикультурализм, толерантность и исторические традиции азербайджанского народа, биоразнообразие богатой природы страны и интеллектуальный потенциал в основу для блестящего развития независимого азербайджанского государства.

"Курс Гейдара Алиева не имеет альтернативы для нашей государственности и национальной экономики. Президент Ильхам Алиев как мудрый лидер, опираясь именно на богатое наследие великого лидера, умело управляет азербайджанским государством в нашем полном волнений мире, координируя его с глобальными и региональными трендами", - отмечается в статье.

По мнению Амирова, повторный вывод на путь устойчивого развития в постнефтяной период экономики, которая до 2015 года под руководством Президента Ильхама Алиева возросла более чем в три раза, было исторической миссией: "В результате реформ Президента Ильхама Алиева в 2016-2017 годах экономика Азербайджана удалилась от негативного влияния внешних шоков и стабилизировалась; начиная с конца 2017 года, линия развития [экономики] была восстановлена за счет диверсификации и новых драйверов".

Как отмечает Помощник Президента, с 2018 года основной целью стало повышение конкурентоспособности путем еще большей интеграции в мировую экономику.

"Ключевыми драйверами развития экономики в Азербайджане в постнефтяной период стали ненефтяная промышленность (нефтехимическая, металлургическая, алюминиевая, пищевая, оборонная промышленность и др.); аграрная сфера (хлопок, табак, картофель, фрукты и овощи, виноград и др.); сфера обслуживания (туризм, транспорт, логистика, ИКТ, космические услуги и др.); строительство", - написал Амиров.

Амиров подчеркивает, что за годы руководства Президента Ильхама Алиева был обеспечен значительный рост промышленности.

"В реальном выражении промышленность выросла в 3,9 раза, а ненефтяная - в 2,6 раза. Баку еще больше укрепил статус крупнейшего промышленного города Кавказа. В настоящее время в структуре промышленности наблюдается переход от производства к обработке. Доля частного сектора в общем объеме промышленной продукции увеличилась с 56,8 до 80 процентов. В Азербайджане, с одной стороны развивают промышленное сырье и металлургию, а с другой - перерабатывающую промышленность (например, автомобильную и оборонную промышленность). Так, охватываются все этапы стоимостной цепочки в промышленности - upstream, midstream və downstream", - написал Помощник Президента.

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