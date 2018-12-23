Президент Ильхам Алиев избран «Главой государства года»
23 декабря 2018 11:05 190
Президент Азербайджана Ильхам Алиев избран "Главой государства года" в Турции.
Номинация "Глава государства года" определялась по следующим параметрам: искренний, деловой, успешный и друг Турции.
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