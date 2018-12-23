Президент Ильхам Алиев избран «Главой государства года»

23 декабря 2018 11:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев избран "Главой государства года" в Турции.

Номинация "Глава государства года" определялась по следующим параметрам: искренний, деловой, успешный и друг Турции.

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