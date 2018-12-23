Роб Собхани: Внешняя политика Президента Ильхама Алиева является ключом к сохранению независимости Азербайджана

Азербайджан является признанным и важным игроком на мировой арене. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

По его словам, первые несколько слов, которые приходят на ум, когда кто-то вспоминает о достижениях Азербайджана за последние несколько лет, это "важный", "исторический", "удивительный" и "новаторский".

Статистика говорит сама за себя: например, ВВП в Азербайджане увеличивался ежегодно в среднем на семь процентов в течение последних нескольких лет, уровень бедности резко снизился, что подтверждают и данные Всемирного банка, а средний класс в Азербайджане растет, сказал американский эксперт, добавив, что это значительные достижения для молодой республики.

"Внешняя политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, основанная на дружественных отношениях со всеми странами, является ключом к сохранению независимости Азербайджана. Кроме того, Президент Ильхам Алиев обеспечил сильную позицию Азербайджана на карте экспортеров энергоресурсов", - сказал Собхани.

Благодаря крупномасштабным энергетическим проектам, реализуемым по инициативе и участии Азербайджана, по его словам, Азербайджан в ближайшие годы будет играть важную роль в энергетической безопасности Запада.

"Поскольку Европа продолжает искать пути диверсификации источников импорта энергоресурсов, роль Азербайджана будет возрастать. Кроме того, в той мере, в какой Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева является стабильным, покупатели газа будут отдавать предпочтенье Азербайджану, нежели тем странам, которые могут смешивать политику с процессом экспорта газа", - сказал американский эксперт.

Он напомнил, что во время недавнего визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Баку он также подчеркнул роль Азербайджана как важного транспортного узла.

"Свободная рыночная экономика - залог успеха любой нации. Можно утверждать, что причиной распада Советского Союза была его централизованная экономическая система, в то время как Соединенные Штаты с 240-летней историей обладают самой большой в мире экономикой. Азербайджан находится на правильном пути устойчивого экономического развития. Хотя в Азербайджане сформировалась свободная рыночная экономика, государственный контроль сохраняется, что очень важно. Возьмем, к примеру, соотношение долга к ВВП в 22 процента - это большое достижение для правительства Азербайджана, поскольку это означает, что страна живет за счет своих средств, а заимствования у международных финансовых институтов на вполне разумном уровне", - сказал американский эксперт.

По его словам, также важно отметить, что под руководством Президента Ильхама Алиева правительство позволило азербайджанскому среднему классу расти, создавая сотни тысяч рабочих мест.

"Работать - это право каждого человека, потому что именно работа обеспечивает достоинство человека и позволяет ему быть продуктивным членом общества. Предоставляя рабочие места своим гражданам, Азербайджан отстаивает права человека, и позволяет еще более снизить уровень бедности в стране",- сказал Собхани.

Он также особо подчеркнул толерантность общества в Азербайджане.

"Фундаментальная приверженность Азербайджана религиозной и культурной терпимости уникальна не только среди мусульманских стран, но и на мировой арене. Заявление главы еврейской общины в Азербайджане о том, что "если какой-либо еврей в мире боится преследований, он должен жить в Азербайджане", доказывает, что религиозная терпимость - это образ жизни в Азербайджане. И хотя представителей веры Бахаи преследуют в других странах, этому сообществу разрешается в Азербайджане исповедовать свою веру без какого-либо вмешательства", - сказал эксперт.

Он добавил, что свобода вероисповедания является основой прав человека и можно утверждать, что, позволяя всем азербайджанцам свободно исповедовать свою веру, Азербайджан продвигает права своих граждан.

Однако, по словам Собхани, очень важно, чтобы все азербайджанцы играли роль послов для продвижения этого позитивного имиджа в мире.

"Через социальные сети, радио и телевидение необходимо еще больше пропагандировать тот факт, что религиозная толерантность укоренилась в азербайджанском обществе",- сказал американский эксперт.