Чингиз Фарзалиев: Пятнадцать лет Азербайджана под руководством Ильхама Алиева – это время коренных реформ

24 декабря - одна из знаковых дат для республики. День, когда поздравления принимает Человек, кому миллионы граждан страны доверяют принятие самых важных решений, связанных с их жизнью в контексте развития и дальнейшего процветания Азербайджана.

День рождения Президента Ильхама Алиева - ещё одна возможность поздравить и произнести слова благодарности в адрес нашего Лидера - достойного сына Родины, под чьим чутким руководством наша республика уверено движется по пути становления собственной государственности, подкреплённой масштабными и коренными реформами и преобразованиями, направленными на качественные улучшения жизни каждого её жителя.

Ильхам Алиев блестяще демонстрирует умение принимать решения, связанные с личностными качествами неординарного управленца, тонко чувствующего важность момента в преодолении трудностей, возникающих на пути самодостаточности государства, возглавляемой им республики, максимально выстраивая сбалансированную политику как на внутренней, так и на внешней политической арене. Его удивительная работоспособность проявляется во множестве визитов, сложно поддающихся подсчётам.

Президент Азербайджанской Республики безупречно представляет свою Родину на международной арене. Его выступления на различных форумах с высоких трибун вызывают неподдельный интерес среди мировых политиков и лидеров государств. Интерес к встречам с ним "на полях" разнообразных мероприятиях всегда высок и обусловлен его способностью выслушивать собеседников, открытостью к общению и обмену мнениями. Все, кто хоть раз имел возможность встречаться с Президентом Ильхамом Алиевым подчёркивают прекрасное образование, знание иностранных языков. Его характеризуют как блестящего оратора и полемиста, опирающегося всегда на неисчерпаемый багаж знаний.

Репутация главы нашего государства выстроена и подтверждена каждым словом, которое не расходится с делом. Благодаря этому Азербайджан сегодня играет немалую роль в геополитических "раскладах" и прочно занимает позицию надёжного партнёра, чтущего международное право. Но отстаивание собственного пути развития стоит в приоритете, что озвучивается Президентом Ильхамом Алиевым почти в каждом интервью, особенно зарубежным СМИ.

Подобное последовательное отстаивание государственных интересов ещё заложено Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, чей адаптированный под современные условия, политический курс вдумчиво продолжает сегодня Президент Ильхам Алиев. Пятнадцать лет Азербайджана под руководством Ильхама Алиева - это время коренных реформ в политической, экономической и социальной сферах, которые начались не с вывески, не с внешних эффектов. Президент Азербайджана предложил свою программу коренных, глубинных реформ. Приоритет был отдан фундаментальным преобразованиям - реформам всерьёз и надолго, рассчитанным на модернизацию страны. За период его президентства все районы нашей страны обрели второе дыхание, преобразились. А благодаря культурным и спортивным мировым мероприятиям стали узнаваемы за пределами Азербайджана, дав толчок развитию туристической востребованности.

Одним из самых верных решений также считаю назначение Первой леди страны, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой на должность Первого вице-президента. Именно она, верная соратница Президента, основываясь на идеях гуманизма и благотворительности, вносит неоценимый вклад в дело укрепления и процветания нашей страны, осуществляя масштабные социальные проекты, проводя множество гуманитарных акций в стране и за рубежом.

Нет области жизненных интересов людей, которая была бы обойдена вниманием Президента. Он часто совершает поездки по регионам республики, чтобы воочию убедиться в реальном состоянии дел. Для Президента Ильхама Алиева важной составляющей взятых на себя обязательств являются дискуссии по самым разным вопросам, когда он встречается с коллективами, посещая предприятия. Руководитель республики умеет и желает слышать своих сограждан. Быть "всегда на связи", выстраивать диалог между народом и Президентом, стремясь в итоге сделать жизнь граждан страны максимально комфортной. А потому, повсеместно открываются новые производственные, социальные и культурные объекты. Нельзя не упомянуть "жемчужину" достижения усилий главы государства в заботе о гражданах - многопрофильную службу ASAN, намного упростившую процесс документирования в столице и регионах, обеспечив режим максимальной прозрачности и комфорта. Открытия её филиалов ждут с нетерпением в каждом уголке республики.

А преображение столицы Азербайджана - это отдельная благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за то чувство гордости, которое испытываешь, слыша слова восхищения в адрес её красоты со стороны гостей. Сравнивая нашу столицу с красивейшими городами Европы, любой побывавший в Баку турист, политик, гастролирующий артист или музыкант отмечает волшебное преображение Баку.

Сегодня столица нашей республики принимает авторитетные международные дискуссионные форумы, превратившись в важный центр межкультурного и межцивилизационного диалога. Ещё не забыты проведённые на высочайшем уровне конкурс песни "Евровидение-2012", первые Европейские игры, Игры исламской солидарности. Баку принимает Шахматную олимпиаду, чемпионаты Европы и мира по самым разным видам спорта. Национальная гимнастическая арена уже традиционно принимает чемпионаты Европы, чемпионат мира по художественной гимнастике. Ежегодно в Баку проходят Кубки мира по трем олимпийским гимнастическим дисциплинам - батуту, художественной и спортивной гимнастике. Об удивительном сочетании одновременно и старого, и ультрасовременного в нашем любимом, южном городе "рассказывает" уникальная трасса "Формулы-1", признанная в прошлом году самой интересной.

Со своей стороны, хочу принести отдельную благодарность господину Президенту за внимательное отношение и всяческую заботу о культурной сфере, которую я имею честь представлять. Вся деятельность Ильхама Алиева в этой области доказывает важность постулата, что нельзя уничтожить народ, хранящего свою культуру. Через неё воспитывается будущее поколение наших граждан, на плечи которых возлагаются большие надежды. Опираясь на незыблемые традиции азербайджанского народа, заветы великих его сынов, своим личным примером Ильхам Алиев доказывает, насколько знание культуры своей родины способствуют грамотному развитию Азербайджана, идущего в будущее и не теряющего своих исторических корней.

В день рождения принято дарить подарки. Но накануне своего дня рождения господин Президент сам сделал подарок жителям и гостям Баку, приняв участие в открытии после капитального ремонта и реконструкции корпуса Азербайджанского национального музея искусств, расположенного в архитектурном памятнике - "особняке де Бура". Теперь наш музей расширит свои возможности в представлении богатейшей коллекции художественных произведений, внося посильную лепту в культурное развитие и воспитание "юных умов", а гостям более широко расскажет о самобытной культуре Азербайджана, сумевшей приумножить собственную глубину национальных мотивов, вплетя в них традиционные нюансы народов, с чьей культурной особенностью сталкивался на протяжении веков. Годы пребывания на высшем государственном посту Президента Ильхама Алиева связаны с открытием новых и восстановлением старых музеев, исторических мест, всяческой поддержкой всего, что связано с развитием народных ремёсел, внимательным отношением к представителям культуры Азербайджана. Многие из них отмечаются высокими государственными наградами и званиями, становятся президентскими стипендиатами.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить господина Президента за его персональное внимание ко мне, моей деятельности, что было отмечено орденом "Шохрат", которым он наградил меня. Столь высокая оценка обязывает к ещё большим свершениям. И в этом прекрасным примером является Лидер, который ведёт нашу страну в прекрасное будущее, показывая образец на пути Служения своей родине - наш Президент Ильхам Алиев!

Чингиз Фарзалиев,

директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор