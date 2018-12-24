Лидер, ведущий Азербайджан к процветанию. Ко дню рождения Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 24 декабря, день рождения Ильхама Алиева - Президента Азербайджана, одного из самых ярких лидеров современного мира.

Глава государства проводит невероятную по своим масштабам работу, проводит ее при этом предельно открыто, и СМИ регулярно сообщают о важных международных встречах, новых заводах и транспортных узлах, вступивших в действие, социальных инициативах.В нашей стране, и далеко за ее пределами отчетливо видна яркая динамика коренных азербайджанских реформ, которые проводятся сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева. И об этих реформах и их результатах надо сказать особо.

В Азербайджане за годы реформ под руководством Президента Ильхама Алиева экономика возросла в 3 раза, бедность сократилась почти с 50 до 5,4 процента, и это достижение сегодня приводят в качестве примера международные организации. Безработица была снижена до уровня 5%. За последние 15 лет численность населения увеличилась на 1,5 миллиона человек (что само по себе красноречивый показатель) - и примерно на столько же увеличились рабочие места. Валютные резервы возросли с1,8 млрд (2004) до 46 млрд долларов (2018). Все эти цифры самым непосредственным образом отражаются на благосостоянии граждан страны. Президент Азербайджана подчеркивает, что именно сильная экономика позволяет нашей стране претворять в жизнь социальные и инфраструктурные проекты. За последние 15 лет построено более 3 тысяч школ, свыше 600 медицинских учреждений, более 40 олимпийских центров.

В своем выступлении на открытии табачной фабрики в Сумгайытском химическом промышленном парке глава государства отметил, что столь внушительный скачок, конечно, является логическим результатом проведенных реформ. "DoingBusiness - один из основных факторов для любого местного и иностранного инвестора, чтобы принять решение вкладывать в страну деньги или нет. Отчет DoingBusiness, создание таких прекрасных предприятий, общая ситуация в Азербайджане, стабильность, развитие, конечно, еще более стимулируют местных и иностранных инвесторов. Неслучайно, за последние 15 лет в экономику страны были вложены инвестиции на сумму 250 миллиардов долларов", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Можно, конечно, сказать: дескать, Азербайджану привалило такое счастье, как нефть. Только вот пресловутое "черное золото" - это еще не гарантированные ключи от рая. И не только потому, что наличие нефти и газа многократно повышает вокруг страны "геополитическую температуру".

Важно другое. Прежде всего, Азербайджан обладает эффективной нефтяной стратегией, разработанной под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева. И для будущего развития страны было необходимо успешно ее реализовать. Тем более в условиях Азербайджана. Да, наша страна сыграла выдающуюся роль в истории мировой нефтедобычи. Именно здесь впервые была пробурена нефтяная скважина и началась промышленная добыча нефти, здесь впервые начали добывать "черное золото" на отвоеванной у моря земле - в засыпанной Биби-Эйбатской бухте. Только вот вести переговоры надо было с иностранными инвесторами, которые не с первой попытки находили Азербайджан на карте мира. Убедить их вложить деньги в Азербайджан, который подвергся агрессии Армении, где еще года два назад власть меняли при помощи вооруженных переворотов. А эти переговоры, напомним, вел Ильхам Алиев, в те годы - вице-президент ГНКАР. И самое главное, с подписанием "Контракта века" 20 сентября 1994 года работа над нефтяной стратегией Азербайджана не закончилась - она только началась. Подписанные контракты надо было еще реализовать. А еще создать свою, независимую систему нефтеэкспорта, и прежде всего построить и ввести в действие свой нефтяной терминал и главный экспортный трубопровод - Баку-Тбилиси-Джейхан.

И самое главное - надо было суметь правильно распорядиться нефтяными доходами, не "проесть" их в пышных популистских программах, не сложить мертвым грузом, а грамотно, продуманно реинвестировать. И эта задача была успешно решена. "Мы сумели превратить "черное золото" в человеческий капитал. Мы очень рационально использовали наши доходы от нефти, и сегодня это особо отмечается в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной добыче в Азербайджане двухмиллиардной тонны нефти.

Наша страна эффективно решает задачу снижения зависимости Азербайджана от нефти. За те же 15 лет ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился более чем в 4 раза. Промышленное производство - в 2,6 раза.

В своем недавнем интервью телеканалу "Россия-24" Президент Ильхам Алиев констатировал: "Главная наша задача, которую мы успешно решаем - развитие ненефтяного сектора с тем, чтобы экономика Азербайджана устойчиво развивалась, независимо от мировой конъюнктуры цен на нефть".

За прошедшее время укрепилась обороноспособность страны, а армия Азербайджана вошла в число 50 сильнейших армий мира- более чем серьезное достижение для страны с населением в 10 миллионов человек. Причем, вооруженные силы уже показалисебя в деле - и во время апрельских боев 2016 года, и позже, на нахчыванском направлении, где сегодня под огневым контролем азербайджанской армии находятся важнейшие для Армении автомобильные дороги. Наша армия - и это знают по обе стороны линии фронта - готова выполнить приказ своего Верховного Главнокомандующего и освободить захваченные Арменией азербайджанские земли. Развивается собственный военно-промышленный комплекс, растет его экспортный потенциал.

Под руководством Президента Ильхама Алиева успешно реализуется проект Южного газового коридора, который благодаря своей значимости для энергетической безопасности Европынаходится в центре внимания европейских политических институтов. Азербайджанские региональные инициативы стали центром притяжения для масштабного сотрудничества - не только Грузии и Турции, но и государств огромного пространства, от Центральной Азии до Южной Европы.

Успешность внешней политики Президента Ильхама Алиева отлично иллюстрирует и то, что Азербайджан наладил дружеские, равноправные и партнерские отношения со всеми соседними государствами - за исключением оккупанта-Армении. Наша страна последовательно укрепляет свой статус лидера региона: именно Азербайджан инициирует и реализует самые масштабные инфраструктурные проекты на Южном Кавказе. Все действующие в регионе проекты межгосударственного сотрудничества, в частности, трехсторонние форматы Азербайджан-Грузия-Турция и Россия-Азербайджан-Иран - функционируют при непосредственном участии Баку.

Азербайджан стал локомотивом "инфраструктурной революции", охватившей весь регион. Наша страна не ограничилась модернизацией собственных дорог, и автомобильных, и железных. Построена и введена в действие железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, строится и уже действует новый торговый порт в поселке Алят, реализуются транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад.

Наша страна укрепила свой политический и дипломатический авторитет на самых разных площадках. Избрание Азербайджана непостоянным членом СБ ООН стало ярким и красноречивым достижением азербайджанской дипломатии.

Азербайджан упрочил свои позиции и в такой деликатной сфере, как технологии социального управления. Речь прежде всего о системе ASAN. Она не просто стала невероятно любимой и популярной в нашей стране. Благодаря системе ASAN Азербайджан сегодня, через 27 лет после восстановления своей независимости, выступает в качестве "донора технологий социального управления". Действующая в Азербайджане система ASAN сегодня вызывает интерес у многих стран, от Марокко до Афганистана, и именно Азербайджан в этих государствах внедряет систему электронного правительства.

Огромные перемены произошли в авиационной сфере. Главные воздушные ворота Азербайджана - Международный аэропорт Гейдар Алиев - удостоился от международных экспертов высшей оценки: "пять звезд". Большим авторитетом в мировом авиасообществе пользуется авиакомпания AZAL, грузовой перевозчик SilkWay. Модернизированы и региональные аэропорты. Открыты новые воздушные гавани в регионах страны, прежде всего в Габале. В последние годы бурное развитие получил туризм. Тот самый туризм, лучшей рекламой для которого стали и Европейские игры, первые в истории, Игры Исламской Солидарности и собственный этап "Формулы -1", и многое другое.

Азербайджан демонстрирует комплексный подход к экономическому и социальному развитию. В стране поэтапно реализуются масштабные Государственные программы социально-экономического развития регионов, аналогичные отдельные программы охватывают развитие Баку и бакинских поселков. Одним из важнейших факторов, находящихся в центре внимания, всегда была энергетическая безопасность страны, без которой невозможно развитие. За 15 прошедших лет были созданы новые генерационные мощности в 2500 мегаватт. Продолжается газификация жилых домов и социальных объектов в регионах, реализуются дорогостоящие проекты по реконструкции и созданию систем водообеспечения в самых отдаленных районах Азербайджана.

Еще одно важное направление проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева государственной политики - это обеспечение продовольственной безопасности. За последние 15 лет в сельское хозяйство и развитие аграрной сферы были вложены сотни миллионов манатов. Государство продолжает поощрять фермеров, выдавая им субсидии и предоставляя налоговые льготы. В Азербайджане действуют уже четыре агропарка, и работа по их созданию будет продолжена: число агропарков будет доведено до 45, а инвестиции в эту сферу превысят один миллиард манатов. Кроме того, главой государства было создано Государственное агентство пищевой безопасности, в задачи которого входит контроль за качеством производимой в Азербайджане и импортируемой в страну сельхозпродукции.

Наличие четких программ развития по всем направлениям буквально стерло разницу между уровнем развития Баку и регионов страны. Районы Азербайджана больше не отстают от столицы ни по инфраструктуре, ни по уровню туристической привлекательности для зарубежных гостей, ни по каким-либо иным показателям.

Приведенные выше и многие другие достижения формируют сильный Азербайджан, который на этом прочном фундаменте проводит независимую политику. Азербайджанские реформы - не "показательно-косметические", а глубокие, коренные, затрагивающие все сферы жизни общества. И самое главное, продуманные до мелочей, учитывающие все возможные и невозможные риски. В нашей стране ничего не делалось и не делается на "авось повезет", "как-нибудь устроимся", "главное - начать, а там видно будет" и т.д. В реформах под руководством Президента Ильхама Алиева все четко скоординировано, каждый шаг сопряжен и соотнесен с другими, и самое главное, все начинается с фундамента. Где преобразования начинают не с громких деклараций, а с правовой базы и экономического базиса.

Азербайджан в своем развитии выходит на новый уровень, и это уже не отдельные передовые отрасли и сферы, которые должны сыграть роль "локомотива", не громкие проекты - речь идет о комплексном, динамичном и продуманном развитии. Речь - о стратегии, которая осуществляется сегодня в Азербайджане, о масштабной работе, которая проводится под руководством Президента Ильхама Алиева, об огромном вкладе Первого вице-президента и надежной соратницы главы государства, Мехрибан Алиевой, в дело укрепления и процветания нашей страны. Плоды этой широкой деятельности самым непосредственным образом ощущают граждане Азербайджана.

И если в политике можно говорить о везении, то нашей стране действительно повезло - у нас есть настоящий Лидер с большой буквы, глава государства, который умеет принимать решения и ставить перед собой действительно масштабные цели.

И на этом фоне неслучайно, что на состоявшихся в апреле нынешнего года выборах Президент Ильхам Алиев набрал 86% голосов избирателей. Глава государства, в общем-то, не вел специальную предвыборную кампанию. С ее ролью прекрасно справилась очевидная и осязаемая конкретика впечатляющих достижений Азербайджана за последние 15 лет: новые школы, дороги, мосты, транспортные развязки, новые парки и новые рабочие места, успешные реформы и укрепление единства власти и народа, сплотившегося вокруг своего лидера.

Поздравляя Вас с днем рождения от имени коллектива медиа-компании Day.Az хотим сказать спасибо за процветание и великолепие нашей страны, за авторитет и уважение, которое мы, граждане Азербайджана, чувствуем за его пределами, за мощь страны и спокойную жизнь, которую Вы нам дарите, за заботу о простых людях, которую мы очень ценим, и говорим - огромное спасибо за все, господин Президент!

Нурани,

специально для Day.Az