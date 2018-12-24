ВС Армении устроили массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Мезем и Джафарли Газахского района, Агдам и Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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