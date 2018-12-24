В Армении бредят - Путин не поздравил Пашиняна... из зависти?!

Долгие дискуссии на тему "почему Путин не поздравил Пашиняна", наконец, пришли в Армении к логическому концу. Уточним - логическому с точки зрения армянской логики и мышления сегодняшней правящей команды.

Как заявил избранный депутатом парламента от возглавляемого Николом Пашиняном блока "Мой шаг" Овик Агазарян, Владимир Путин не поздравляет Пашиняна, победившего на парламентских выборах, "потому что он ему завидует". "Он завидует тому, что Никол Пашинян обладает такой легитимностью", - заявил депутат в интервью телеканалу "Арарат".

Aravot.am поинтересовался у пресс-секретаря Пашиняна - Ваана Костаняна, разделяют ли и они мнение Агазаряна о том, что Путин не поздравил Никола Пашиняна из зависти? На такой вопрос Костанян предпочел ответить в письменной форме и не полностью.

Он увернулся от прямого ответа на вопрос, сказав, что это "личное мнение" его соратника.

Напомним, что вопрос не поздравления президентом России Пашиняна стал основным в армянском дискурсе после парламентских выборов, на которых уверенную победу одержал блок и.о. премьера Никола Пашиняна. Глава правительства получил по этому случаю поздравления от руководителей ряда стран, но среди них не оказалось президента РФ. Пожалуй, даже позвони Пашиняну лично Дональд Трамп, это не имело бы такого резонанса как отсутствие поздравлений от Владимира Путина.

Султан Керим